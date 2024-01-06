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羽田機場再傳事故！日航地面車撞海保機　預計8日重新開放跑道

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/06 20:50
日本航空516班機3日在與海保廳飛機擦撞後起火燃燒。（圖／Kyodo via 路透社）

日本航空516班機3日在與海保廳飛機擦撞後起火燃燒。（圖／Kyodo via 路透社）

日本東京羽田機場2日發生海上保安廳航機與日本航空客機碰撞事故，造成海保航機5死1重傷，事發後僅兩天，羽田機場又發生事故，海上保安廳航機與日本航空地勤車輛相撞，所幸無人傷亡，僅飛機機翼邊緣出現裂縫。

根據日媒報導，羽田機場的航空交通管制人員在事發前，疑似沒有注意到海上保安廳航機進入跑道的警示訊號。政府公布的通訊紀錄顯示，事故發生前，航管人員已指示海保航機滑行至跑道附近的等待點，而海保航機也透過複誦指令進行確認，在那之後航管和海保之間就沒有任何聯繫。

消息人士透露，這起意外發生在當地時間4日傍晚6點，地點為國際線航廈與B跑道中間的停機坪。隸屬於海上保安廳羽田航空基地的噴射機「LAJ501」（灣流航太製造），遭日航子公司的外包業者使用的升降卡車擦撞。

海上保安廳航機的機長則表示，他有跟其他組員確認可進跑道，且根本不知道有飛機要降落。他表示，當時跑道上沒有任何其他飛機，他才決定進入跑道等待。

國土交通大臣齋藤哲夫5日表示，機場的航管部門6日就會設立一個新職位，負責監控跑道上的飛機活動。外界猜測，航管在允許日航飛機降落時，可能沒有注意到海上保安廳航機在跑道上。

由於時值年初出行「旺季」，羽田機場被迫關閉跑道，造成航班大規模失序的狀況仍在持續中，已逾15萬人受影響，預計6日以後也將有不少航班被取消。國土交通省則稱，預計8日就能重新開放跑道。

兩起事故的發生凸顯日本航空安全的嚴重問題。日本國土交通省已成立調查小組，對事故原因進行調查。
羽田機場

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更新時間 : 2024-01-07 02:31 GMT+08:00

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