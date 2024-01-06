Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

馬治薇涉犯反滲透法　台灣民眾黨急開除黨籍　時代力量質疑柯文哲是否真不知情？

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/06 18:01
民眾黨總統候選人柯文哲（前中）6日在台中市大甲鎮瀾宮受訪表示，「不可能知道每個人的地方背景」，當時他曾詢問中央委員會未通過馬治薇參選的原因...

民眾黨總統候選人柯文哲（前中）6日在台中市大甲鎮瀾宮受訪表示，「不可能知道每個人的地方背景」，當時他曾詢問中央委員會未通過馬治薇參選的原因...

桃園市無黨籍立委候選人、前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，涉嫌收受中國政治獻金，遭羈押禁見，民眾黨也在今日迅速切割關係，開除其黨籍。

馬治薇多次前往中國，疑收受中國對台工作單位人士虛擬貨幣「泰達幣」，折合新台幣共100萬餘元，換取馬提供台灣政治情報、情治人員資料等。

民眾黨發布聲明表示，有關黨員馬治薇疑收受中國政治獻金，因涉犯反滲透法罪嫌重大，遭收押禁見，中央評議委員會針對此案，以違反相關廉政規範，並影響政黨聲譽情節重大，裁決以除名（開除黨籍）處分。

民眾黨表示，馬治薇當初在爭取參選立委的黨內程序，黨內評選機制即因其有對中關係的相關疑慮，負起把關責任，不予提名，後續也撤銷其桃園黨部職務。

關於民眾黨總統候選人柯文哲日前至桃園造勢，曾與馬治薇合影，是否會擔心遭抹紅？

柯文哲今日回應，他認為還好，因為民眾黨沒有提名她，且當天是公開行程，什麼樣的人都可能站在旁邊，難以避免，除非是可疑分子，才會叫國安局擋掉。

柯文哲說，馬治薇參選立委時中央委員會投票沒過，發現她與中國關係太密切，民眾黨追求台灣自主、兩岸和平，台灣自主還是要擺在兩岸和平前面。

時代力量發言人余佳蒨對此質疑，柯文哲力挺馬治薇時，難道不知道他與中共關係密切？

余佳蒨也痛批，整個民眾黨桃園黨部，充斥著與竹聯幫地堂赤龍會會長伍仲威關係密切的份子，質疑難道柯文哲不知情該黨部已變成竹聯幫分堂分會？

余佳蒨指出，馬治薇除具紅統背景、涉嫌收受中共資金參選，還曾任伍仲威所創立的警政時報記者、擔任伍仲威的訴訟代理人；曾任民眾黨桃園市黨部執行長的趙靜妍，更是警政時報採訪部主任。

余佳蒨強調，民進黨火速切割馬，只是避重就輕的做法，呼籲中評會好好查一查民眾黨桃園黨部，與竹聯幫地堂赤龍會之間的關係。
2024總統大選
馬治薇
柯文哲
民眾黨
時代力量
竹聯幫

相關新聞

中籍記者來台不得採訪大選？ 移民署駁港媒誤報：依規申請可自由採訪
中籍記者來台不得採訪大選？ 移民署駁港媒誤報：依規申請可自由採訪
2024/01/05 20:56
桃園立委候選人涉收中共虛擬貨幣參選　馬治薇遭羈押禁見
桃園立委候選人涉收中共虛擬貨幣參選　馬治薇遭羈押禁見
2024/01/05 19:55
【凱旋苑爭議不斷】侯競辦提租金補貼最高7000元 8日起開放這些人申請
【凱旋苑爭議不斷】侯競辦提租金補貼最高7000元 8日起開放這些人申請
2024/01/05 16:28
【大選倒數7天】侯友宜: 政黨輪替組聯合政府•賴清德嗆: 黑金政權　柯文哲: 中台灣贏、選舉就贏
【大選倒數7天】侯友宜: 政黨輪替組聯合政府•賴清德嗆: 黑金政權　柯文哲: 中台灣贏、選舉就贏
2024/01/05 16:13
中國氣球、共機艦多次擾台　白宮：勿干預台灣民主選舉
中國氣球、共機艦多次擾台　白宮：勿干預台灣民主選舉
2024/01/05 12:06

更新時間 : 2024-01-06 18:25 GMT+08:00

最受歡迎

噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
2024年首場 象限儀座流星雨1/4登場 肉眼可見、上看逾百顆 最佳觀賞地曝光
2024年首場 象限儀座流星雨1/4登場 肉眼可見、上看逾百顆 最佳觀賞地曝光
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這
中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這
【日本石川7.6強震】爭分奪秒 黃金救援時間消逝
【日本石川7.6強震】爭分奪秒 黃金救援時間消逝
假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
跑道擦撞陷火海 驚魂18分鐘 日航JAL完美疏散全機平安的3大關鍵
跑道擦撞陷火海 驚魂18分鐘 日航JAL完美疏散全機平安的3大關鍵