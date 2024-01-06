馬治薇涉犯反滲透法　台灣民眾黨急開除黨籍　時代力量質疑柯文哲是否真不知情？

桃園市無黨籍立委候選人、前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，涉嫌收受中國政治獻金，遭羈押禁見，民眾黨也在今日迅速切割關係，開除其黨籍。

馬治薇多次前往中國，疑收受中國對台工作單位人士虛擬貨幣「泰達幣」，折合新台幣共100萬餘元，換取馬提供台灣政治情報、情治人員資料等。

民眾黨發布聲明表示，有關黨員馬治薇疑收受中國政治獻金，因涉犯反滲透法罪嫌重大，遭收押禁見，中央評議委員會針對此案，以違反相關廉政規範，並影響政黨聲譽情節重大，裁決以除名（開除黨籍）處分。

民眾黨表示，馬治薇當初在爭取參選立委的黨內程序，黨內評選機制即因其有對中關係的相關疑慮，負起把關責任，不予提名，後續也撤銷其桃園黨部職務。

關於民眾黨總統候選人柯文哲日前至桃園造勢，曾與馬治薇合影，是否會擔心遭抹紅？

柯文哲今日回應，他認為還好，因為民眾黨沒有提名她，且當天是公開行程，什麼樣的人都可能站在旁邊，難以避免，除非是可疑分子，才會叫國安局擋掉。

柯文哲說，馬治薇參選立委時中央委員會投票沒過，發現她與中國關係太密切，民眾黨追求台灣自主、兩岸和平，台灣自主還是要擺在兩岸和平前面。

時代力量發言人余佳蒨對此質疑，柯文哲力挺馬治薇時，難道不知道他與中共關係密切？

余佳蒨也痛批，整個民眾黨桃園黨部，充斥著與竹聯幫地堂赤龍會會長伍仲威關係密切的份子，質疑難道柯文哲不知情該黨部已變成竹聯幫分堂分會？

余佳蒨指出，馬治薇除具紅統背景、涉嫌收受中共資金參選，還曾任伍仲威所創立的警政時報記者、擔任伍仲威的訴訟代理人；曾任民眾黨桃園市黨部執行長的趙靜妍，更是警政時報採訪部主任。

余佳蒨強調，民進黨火速切割馬，只是避重就輕的做法，呼籲中評會好好查一查民眾黨桃園黨部，與竹聯幫地堂赤龍會之間的關係。