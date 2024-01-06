緬北民兵聯盟攻陷政經中心老街 背後中國支持緬甸軍政府重大挫敗

2021年緬甸爆發軍事政變後，由「若開羅興亞救世軍」（ARSA）、「緬甸民族民主同盟軍」（MNDAA）及德昂民族解放軍（TNLA）組成的「三兄弟聯盟」因為積極對抗軍政府而獲得外界關注，而在最新一波的攻勢中，聯盟軍隊奪回於1990年代失守的北部果敢自治區首府老街（Laukkai），取得重大勝利，這也是由中國支持的緬甸軍政府，一次重大挫敗。

事實上，ARSA與TNLA一開始與政府作戰的原因皆是為了達成民族自決，同樣的地方武裝勢力還有很多分支，如克欽族組成的克欽獨立軍（KIA）也屬於同一類型，而MNDAA則是原屬於緬甸共產黨的軍隊發生多次內部奪權事件後的產物，一度握有果敢自治區政治、文化與經濟中心的老街，甚至曾獲政府承認當地行政權。

果敢當地地形崎嶇，過去曾分屬許多類似地方仕紳的「土司」統治，不過在二戰結束從英國獨立後，儘管MNDAA脫離緬甸共產黨成立後一度承認緬甸中央政府的主權，由於內部鬥爭不斷，該區仍然時常發生混戰，最後因其中一位軍閥領袖引入政府勢力，導致剩餘軍隊敗退進入山區，改打游擊戰。

然而，此區並未因回歸政府統治而穩定，過去英國殖民時期曾經風光一時的罌粟種植已於2000年初停止生產，雖然一度轉投向以中國遊客為目標的博弈業，隨著中國限制海外賭博，為了尋求其他經濟來源，該區最後成為了全球重要的「電話詐騙基地」，光是緬甸與泰國邊界的苗瓦迪，就有上百個詐騙園區，總計每天有超過10萬人從事電信詐騙行為。

2021年緬甸爆發軍事政變後，2019年正式建立同盟關係的三兄弟聯盟因為堅決反對軍政府的立場而受到外界關注，該組織於去（2023）年10月對緬甸軍發動大規模的聯合軍事行動，此次奪回果敢即為其重大成果。

據《路透社》報導，緬甸政府在全國各地有多個類似軍事行動中心的機構，而當地智庫政治分析師Ye Myo Hein推文指出，老街的失陷代表著緬甸政府眾多地區軍事指揮的第一個失敗。