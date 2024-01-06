Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

緬北民兵聯盟攻陷政經中心老街 背後中國支持緬甸軍政府重大挫敗

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/06 18:04
果敢當地地形崎嶇，過去曾分屬許多類似地方仕紳的「土司」統治。（圖片來源：路透社)

果敢當地地形崎嶇，過去曾分屬許多類似地方仕紳的「土司」統治。（圖片來源：路透社)

2021年緬甸爆發軍事政變後，由「若開羅興亞救世軍」（ARSA）、「緬甸民族民主同盟軍」（MNDAA）及德昂民族解放軍（TNLA）組成的「三兄弟聯盟」因為積極對抗軍政府而獲得外界關注，而在最新一波的攻勢中，聯盟軍隊奪回於1990年代失守的北部果敢自治區首府老街（Laukkai），取得重大勝利，這也是由中國支持的緬甸軍政府，一次重大挫敗。

事實上，ARSA與TNLA一開始與政府作戰的原因皆是為了達成民族自決，同樣的地方武裝勢力還有很多分支，如克欽族組成的克欽獨立軍（KIA）也屬於同一類型，而MNDAA則是原屬於緬甸共產黨的軍隊發生多次內部奪權事件後的產物，一度握有果敢自治區政治、文化與經濟中心的老街，甚至曾獲政府承認當地行政權。

果敢當地地形崎嶇，過去曾分屬許多類似地方仕紳的「土司」統治，不過在二戰結束從英國獨立後，儘管MNDAA脫離緬甸共產黨成立後一度承認緬甸中央政府的主權，由於內部鬥爭不斷，該區仍然時常發生混戰，最後因其中一位軍閥領袖引入政府勢力，導致剩餘軍隊敗退進入山區，改打游擊戰。

然而，此區並未因回歸政府統治而穩定，過去英國殖民時期曾經風光一時的罌粟種植已於2000年初停止生產，雖然一度轉投向以中國遊客為目標的博弈業，隨著中國限制海外賭博，為了尋求其他經濟來源，該區最後成為了全球重要的「電話詐騙基地」，光是緬甸與泰國邊界的苗瓦迪，就有上百個詐騙園區，總計每天有超過10萬人從事電信詐騙行為。

2021年緬甸爆發軍事政變後，2019年正式建立同盟關係的三兄弟聯盟因為堅決反對軍政府的立場而受到外界關注，該組織於去（2023）年10月對緬甸軍發動大規模的聯合軍事行動，此次奪回果敢即為其重大成果。

據《路透社》報導，緬甸政府在全國各地有多個類似軍事行動中心的機構，而當地智庫政治分析師Ye Myo Hein推文指出，老街的失陷代表著緬甸政府眾多地區軍事指揮的第一個失敗。
緬甸
緬甸民族民主同盟軍
若開羅興亞救世軍
三兄弟聯盟

相關新聞

恭喜！趙德胤入圍「紀錄片奧斯卡」阿姆斯特丹影展　代表台灣角逐首獎
恭喜！趙德胤入圍「紀錄片奧斯卡」阿姆斯特丹影展　代表台灣角逐首獎
2023/10/19 11:35
東南亞淪詐騙窟 聯合國：緬甸、柬埔寨現有數十萬人被迫行騙
東南亞淪詐騙窟 聯合國：緬甸、柬埔寨現有數十萬人被迫行騙
2023/08/29 20:29
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2023/06/01 10:37
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
2023/04/08 12:48
緬甸軍方政變2年解散40政黨　民選政府籲台灣等國認清虛假選舉
緬甸軍方政變2年解散40政黨　民選政府籲台灣等國認清虛假選舉
2023/04/05 16:12

更新時間 : 2024-01-07 02:30 GMT+08:00

最受歡迎

噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這
中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這
假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
屏東旅遊新亮點「奇幻大津」　夜遊大津瀑布體驗夜光森林　1月9日起限量售票
屏東旅遊新亮點「奇幻大津」　夜遊大津瀑布體驗夜光森林　1月9日起限量售票
2024年首場 象限儀座流星雨1/4登場 肉眼可見、上看逾百顆 最佳觀賞地曝光
2024年首場 象限儀座流星雨1/4登場 肉眼可見、上看逾百顆 最佳觀賞地曝光
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券