【影】嚇死！部分機身突飛走　阿拉斯加航空班機起飛約20分鐘緊急迫降

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架班機今日在飛行途中，有一扇窗戶與大塊機身遭吹走，最後緊急降落俄勒岡州。

根據社交媒體X的貼文，飛機上的一扇窗戶和一塊側機身不見了，氧氣面罩也在突然失壓後降下，許多乘客趕緊帶上氧氣罩，幸運的是，剛好沒有乘客坐在飛掉的機身旁的座位。

路透社報導，根據阿拉斯加航空該架1282飛機數據，這架班機原預定飛往加州安大略（Ontario），在從波特蘭起飛起飛的不久後發生減壓，於下午約5點26分安全返回波特蘭，機上載有174名乘客及6名機組人員。

根據聯邦航空管理局（FAA，Federal Aviation Administration），該架飛機型號波音737 Max9，在2023年10月底時才交付給航空公司，並在11月初取得執照。

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn — BNO News (@BNONews) January 6, 2024

安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）表示，無論何時發生像這樣的快速減壓，都是一個重大的安全事件，他無法想像這些乘客經歷了什麼，聲音一定很大，風會從機艙裡呼嘯而過，現場應是相當猛烈，絕對是個可怕的情況。

布里克豪斯說，這起事件顯示，即使飛機上安全帶的指示燈熄滅，乘客仍必須繫好安全帶，他也指出，氧氣罩系統看起來運作正常。

布里克斯指出，這是一個非常非常嚴重的情況，且情況有可能會更糟；當時若有人坐在飛掉的機身旁的座位上，且沒有繫好安全帶，情況就會不同。

波音公司上周表示，他正在敦促航空公司檢查所有737 MAX機型的方向舵控制系統，可能存在著螺絲鬆動。

FAA表示，正在密切注意波音737 MAX飛機的檢查情況，若有進一步發現鬆動或缺失的零件，將考慮採取額外行動。

2018年級2019年，分別在衣索比亞和印尼發生兩起墜機事件，共造成346人死亡，波音737 MAX此後在全世界停飛了20個月。波音公司正在等待機型較小的737 MAX 7 和較大的MAX 10的認證。

報導指出，FAA多年來持續仔細審查MAX。FAA在2021年表示，他們正在使用衛星數據跟蹤所有737 MAX機型。