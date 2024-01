【影】嚇死！部分機身突飛走　阿拉斯加航空班機起飛約20分鐘緊急迫降

阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)一架班機今日在飛行途中,有一扇窗戶與大塊機身遭吹走,最後緊急降落俄勒岡州。

根據社交媒體X的貼文,飛機上的一扇窗戶和一塊側機身不見了,氧氣面罩也在突然失壓後降下,許多乘客趕緊帶上氧氣罩,幸運的是,剛好沒有乘客坐在飛掉的機身旁的座位。

路透社報導,根據阿拉斯加航空該架1282飛機數據,這架班機原預定飛往加州安大略(Ontario),在從波特蘭起飛起飛的不久後發生減壓,於下午約5點26分安全返回波特蘭,機上載有174名乘客及6名機組人員。

根據聯邦航空管理局(FAA,Federal Aviation Administration),該架飛機型號波音737 Max9,在2023年10月底時才交付給航空公司,並在11月初取得執照。

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn