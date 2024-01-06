腎上腺素狂飆！編輯帶逛《厲陰宅之旅》驚悚開箱影片　深入靈異博物館安娜貝爾等著您

華納兄弟探索全球主題娛樂（WBDGTE）與光尚娛樂攜手，聯合小金鹿娛樂將《厲陰宅之旅》引入台灣，成為亞洲巡迴第二站，1月6日至4月7日橫跨華山文創園區東2A、B館兩棟展館，打造16個高規格沉浸式展區，觀眾化身超自然現象調查員，伴隨燈光音樂特效及演員即興演出，編輯實際走訪後嚇出一身汗，逼真的場景及驚悚程度讓人很想趕快結束這一切。

電影《厲陰宅》講述超自然現象探究者艾德和蘿琳·華倫夫婦幫一戶住在羅德島州的佩倫一家處理系列靈異事件，包含寵物狗神秘死亡、家中鐘擺全都停在淩晨、女兒睡覺時覺得有人抓她的腳等，而改編自影片的《厲陰宅之旅 沉浸式體驗展》今年9月從馬來西亞展開全球首展，展覽設計靈感源自《 厲陰宅宇宙 》系列七部電影，包含《 厲陰宅 》、《 安娜貝爾 》及《 鬼修女 》電影中那些令人刻骨銘心、卻又害怕想起的標誌性場景和情節。

展區呈現經典室內外場景，包含充滿詛咒的佩倫家大宅、華倫夫婦靈異博物館裡的安娜貝爾、「撒羅滿72柱魔神」瓦拉克（VALAK）等，觀眾可以親身體驗《 鬼修女 》中的卡塔修道院（The Carta Monastery）上演的祭祀儀式、走入珍妮的房間體驗充滿邪靈的空間，這個展覽保證讓您腎上腺素飆升。

WBDGTE開創系列體驗項目包括世界各地環球主題公園內的哈利·波特魔法世界、《老友記》體驗、《權力的遊戲》片場之旅等，《厲陰宅之旅》沉浸式體驗票券自即日起線上開賣，也可使用文化幣購票。

編輯帶逛《厲陰宅之旅》，記得開聲音。(影/台灣英文新聞_Lyla Liu)