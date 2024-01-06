藝術未來博覽會規模創歷屆之最　台北君悅酒店限時三天

由大苑藝術主辦的ART FUTURE 藝術未來展覽針對年齡40歲以下的藝術家建立市場交流平台，今年首次與社團法人台灣視覺藝術協會（簡稱視盟）合作，結合舉辦逾20年的台灣當代一年展自即日起至7日一同於君悅酒店10及11樓登場。

今年聚集48家藝廊展出來自亞洲各地400位國內外藝術家2年內作品，為歷屆規模之最，昨（5）日開幕記者會上，文化部長史哲、大苑藝術創辦人張學孔、烏克蘭畫廊協會理事長兼Gallery 101 創辦人Marta Trotsiuk、台灣畫廊協會理事長及尊彩藝術中心共同創辦人陳菁螢等皆出席，並宣告由五位國際評審決選出的三位亞洲新星獎得主為Anmom、Anukool Tungthaisung、Areeya Toujumroen。

史哲表示，視盟理事長在去年在找他談疫後振興的時候大膽提出，過去視盟展覽，所謂的藝術家博覽會想跟畫廊整合，這是一個蠻巨大的挑戰，不過這是一個正確的方向，而且是對台灣整體視覺藝術的市場，也是一個往前的一步。

尊彩藝術中心這次帶來1981年邱建仁的作品，這次以「某處」作為在於城市與城市之間的路徑中，尋找在旅行中所暫留的他處，並藉由旅行所產生出的陌生感，造成自身對於陌生所處的城市產生旁觀者的角度。利用自身所體驗出來的記憶，加以構成創作中所必定的元素，並尋找出屬於這城市的都會樣貌。

藝術未來特展由Marta Trotsiuk策劃，展示烏克蘭當代藝術領域在面對戰爭時，如何以其文化的力量作為傳達的工具。紀錄烏克蘭人的韌性與創傷，以此與觀者交流，並建立相互理解的橋樑。