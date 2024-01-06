發射4個月 印度「太陽神探測器」今抵達目的地

印度於去（2023）年9月發射的「太陽神-L1號探測器」（ADITYA-L1）在經歷4個月的飛行後，終於將在幾小時內抵達一開始設定的目標地點，一旦定位得到確定，印度太空研究組織（ISRO）將嘗試把探測器「停靠」在一個可以持續觀測太陽的位置。

ADITYA-L1發射的時間恰好是印度締造歷史紀錄，成為首個將探測器降落在月球南極圈的國家的數日後，在太空探險的進度上，可說是開始試圖急起直追美國、中國、俄國等大國。

印度的太陽觀測計畫以印度神話中主要的太陽神「蘇利耶」（Surya） 之名進行命名，該神的別名就是Aditya，而所謂的L1則是又被稱為「平動點」的「拉格朗日點」（Lagrance Point）。正是因為太陽與地球的引力在此達成平衡，飛行器才可以在這邊保持穩定不動。

拉格朗日點距離地球約150萬公里，大約僅為地球到太陽距離的1%，不過要觀測太陽似乎只要這個距離就已足夠。ISRO指出，最後操作將於今（6）日印度當地時間下午4點進行，將探測器校準至該停靠點上，不過雖然停下後大致上可維持穩定位置，偶爾還是要進行位置微調。

一旦探測器確定停靠在拉格朗日點上，就可以用與地球同樣的公轉速度繞行太陽，即使在日蝕與掩星（occultation）的情況下，都可以持續觀測太陽並進行科學方面研究。

Aditya上裝設了7個科學儀器，可以觀測並研究太陽日冕（solar corona）、光球層（photosphere）及色球層（chromosphere），而據ISRO，部分儀器已啟動，開始進行數據蒐集和拍照的作業。

事實上，在進入太空的幾天後，探測器就已經開始回傳照片，其中包括了一張與上面科學儀器的「自拍」，以及大量波長介於200奈米及400奈米間的全像照片，科學家表示這項任務將協助人類了解太陽風、太陽閃焰等太陽活動，以及對地球、近太空地區的即時氣象狀態。