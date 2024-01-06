金正恩就日本能登強震罕見向岸田文雄致電慰問　其背後原因為何？

日本能登半島1日發生震度7.6級強震，北韓領導人金正恩罕見對此向日本首相岸田文雄致電慰問。

韓聯社指出，雖然是人道主義事件，但是金正恩向日本首相致電為史無前例，其背後原因備受關注。

金正恩6日透過北韓朝中社公開慰問電內容，金正恩稱呼岸田文雄為「閣下」，並說道「從新年正月初開始，我們得知日本因地震遭受巨大的人員傷亡和物質損失的消息，因此向您以及遺屬和受者表示深切的同情及慰問」。

金正恩也表示，他祈願災區人民早日擺脫地震災害的陰影，恢復穩定的生活。

韓聯社指出，北韓過去只對敘利亞、古巴等所謂的「反美戰線」國家致電慰問。如今年5月，金正恩就伊朗大規模爆炸事件，向伊朗總統萊西發出慰問電。

2011年東日本大地震時，北韓僅以時任最高人民會議常務委員會委員長金永南的名義，向在日朝鮮人總聯合會發送慰問電；1995年神戶大地震時，則是由當時的姜成山總理向時任日本首相村山富市發送慰問電。

有分析認為，金正恩此次向日本發送慰問電，是為了強調他作為國家領導人人道主義的一面。

另外也有分析認為，這是金正恩為了釋放欲與日本改善關係的訊號，並試圖使最近合作關係強化的韓日美之間出現裂痕。

統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）表示，北韓對南韓表現出超強硬姿態，對日本卻展現出柔和態度，這可能是為了淡化韓美日合作的一種方法。