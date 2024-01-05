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桃園立委候選人涉收中共虛擬貨幣參選　馬治薇遭羈押禁見

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/05 19:55
桃園市立委第1選區無黨籍候選人馬治薇涉犯反滲透法，收受中國虛擬貨幣參選。（圖／中央社）

桃園市立委第1選區無黨籍候選人馬治薇涉犯反滲透法，收受中國虛擬貨幣參選。（圖／中央社）

2024年正副總統及立委選舉僅剩8天，傳出首宗候選人收受中國虛擬貨幣介選案件。桃園市立委第1選區無黨籍候選人馬治薇，涉犯反滲透法之受滲透來源資助參與競選，並透露台灣調查情治人員資料、選舉相關訊息，桃園地檢署以馬女罪嫌重大，且有串供、逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准。

調查局國家安全維護處指出，此案經桃園市調查處長期偵蒐，於去（2023）年12月19日以馬女等人涉犯反滲透法，報請桃園地檢署檢察官高健祐指揮偵辦。

檢調指出，馬女於去年4至5月間，多次前往中國，接受中共人士指示登記參選2024立委選舉，並兩度收受1萬以及5000美元資助作為選舉經費。去年10月及12月，再次前往中國，利用虛擬通貨隱密的特性，三度收取中共以虛擬貨幣資助，分別為市值8306美元、1106美元、9910美元的泰達幣，藉此隱匿中共介選金流。

本月4日，桃園市調查處持桃園地院搜索票，針對馬女的4處相關處所執行搜索，約談馬女等8人，發現馬女長期收受中共以虛擬貨幣方式資助，作為競選立委的經費，不法金額達百餘萬元。

桃園地方法院認為，馬治薇有受中方資助參選立委，並傳送台灣調查情治人員資料、選舉訊息給對方，涉犯反滲透法第4條罪嫌重大，且馬治薇獲得選舉資金的管道仍待追查，客觀上有勾串共犯及湮滅證據而影響偵查的可能，依法羈押並禁止接見、通信。
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