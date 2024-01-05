屏東旅遊新亮點「奇幻大津」　夜遊大津瀑布體驗夜光森林　1月9日起限量售票

屏東縣政府今年打造屏北全新的文化觀光品牌「奇幻大津」，讓185縣道上的大津瀑布，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，變身絕美的夜光森林，活動將於1月23日至2月25日在高樹鄉首度登場，採事前預約購票制，入場票於1月9日中午12:00於ibon售票系統及OPEN POINT APP開賣。

屏東縣政府表示，本次策展以「水」和「光」為主題，「水」象徵著川流不息的瀑布，也是地球上一切生機的命脈；而「光」則是充滿熱情與能量的屏東日照，場地將分成「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」及「奇幻大津」四大主題區。

文化處說，光環境裝置裡不僅有象徵高樹的豐饒物產，也巧妙融入了在地多元的族群文化，包括閩南、客家、馬卡道、原民意象的動物：貓頭鷹、穿山甲、台灣黑熊、獼猴等，每種幻獸都代表不同族群的圖紋，象徵人與天地萬物共榮，還有結合在地學校共同完成的藝術創作燈組。

「奇幻大津」將於1月23日至2月25日，每天晚上5點至9點開放進場。為提升體驗品質及安全，不論平假日，皆採預約購票，每一小時開放200人、一天共 4梯次入場，票價100元，另贈送紀念奇幻龍角、挑戰成功夜光貼紙及大津魔幻果實「高樹蜜棗」。

此外，設籍高樹鄉的民眾亦可免費索取「特定期間入場券」，活動購票訊息可關注屏東縣政府文化處官網及臉書，或查詢奇幻大津活動官網。



屏東「奇幻大津」光影展模擬圖（圖／取自屏東縣政府）