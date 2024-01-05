國會改革哪些政黨拒絕承諾?　拒投不願利益迴避立委候選人！

公民監督國會聯盟(公督盟) 曾發起連續四屆的國會改革承諾書簽署運動，藉由上百位立委參選人選前承諾，選後落實的概念，勾勒出下一屆國會改革的重要方向，在這些年公督盟陸續成功促成國會議事直播、開放公民記者旁聽，以及開放國會委員會成立，藉以擴大公民參與機制，立院在議事透明上的努力是全民有目共睹，但在議事透明之外仍有待加強，過去四年，各政黨的立委皆有涉入利益迴避案件中，從 SOGO立委集體收賄案、詐領助理費爭議、中央民代涉嫌洩漏國安機密…等，可以看到要如何杜絕利益衝突，重拾人民對國會的信任，早已是刻不容緩的改革項目，因此公督盟在本屆立委大選發起「第十一屆國會改革承諾書候選人簽署運動」！截至收件截止日期，總計超過224位立委參選人針對國會改革議題表態，公督盟認為若要角逐立法委員，就應要針對國會改革的議題來進行表態，倘若選前都不敢向人民承諾，那當選之後，這些傲慢的民意代表又要如何為人民發聲？因此公督盟呼籲選民上公督盟官網查看自家選區立委參選人是否簽署，拒投不願表態的立委參選人！

另外因應《公職人員選舉罷免法》修正，中選會和華視將於1月8日晚間6點舉行我國史上首場的「公辦」全國不分區立委政見說明會，公督盟過往曾多次呼籲各政黨的不分區名單應該透過公開辯論的制度來給全台人民檢驗，不要讓這份名單淪為政治酬庸的保護傘，距離立法委員大選僅剩一週，但至今我國兩大政黨仍未對下一屆國會改革提出新的政策藍圖，公督盟要呼籲各政黨應於1月8日全國不分區立委政見說明會向全台民眾提出國會改革的主張，並承諾當選之後積極推行相關改革進步法案，杜絕國會議員再度涉入利益迴避案件！

國會改革直球對決！呼籲選民拒投逃避回應的候選人！

第十一屆國會改革承諾書的內容經由各方專家學者和公民團體研議，以杜絕利益衝突為主軸，包含：不得兼職營利單位的職務、落實遊說登記和公開國會助理聘用資訊，杜絕挪用公款…等，總計十二項，公督盟認為這些具體的改革事項無關任何意識形態和政治立場，為了爭取更多立委候選人加入國會改革派！公督盟多次發文到各黨中央黨部，積極聯絡各選區候選人，公督盟認為在民主社會下，各政黨的立委候選人有責任回應公民團體的聲音，表達對國家政策的態度！

國會改革承諾書簽署結果，已全數上網公開供全民參考，呼籲選民拒投不願針對國會改革議題表態的立委候選人，截至收件截止日期，共累積11個政黨簽署，依政黨筆劃排序分別為：小民參政歐巴桑聯盟（13人，全黨繳交）、中國國民黨（8人）、台灣民眾黨（32人）、台灣基進（9人，全數繳交，由中央黨部統一回覆）、台灣綠黨（9人，全數繳交）、台灣團結聯盟（6人，全數繳交，由中央黨部統一回覆）司法改革黨（1人）、民主進步黨（105人，全數繳交，72人由中央黨部統一回覆)、時代力量(10人，全數繳交)、臺灣維新（14人，全數繳交）、親民黨（10人，全數繳交）、無黨籍（6人），高達224位立委參選人針對國會改革表態，公督盟將持續監督當選者是否守承諾！

不分區政見發表會必考題，公督盟呼籲各政黨提出國會改革主張！

2024年1月8日晚間6點將舉行我國史上首場的「公辦」全國不分區立委政見說明會，過去受限於《公職人員選舉罷免法》第四十六條，導致過去一直沒有公辦的政黨政見發表會，讓民眾對於各政黨不分區名單一頭霧水，特別是目前我國各政黨的不分區名單是採封閉式名單（Closed list），選民只能圈選政黨，因此公督盟呼籲各政黨應透過本次政見發表會的機會，向全國民眾提出國會改革議題相關的政策主張，在過去幾屆國會改革在議事透明化取得一定的貢獻，但這僅僅是國會改革的第一步，過去四年除了立委和公費助理利益衝突案件頻傳外，許多立法院的制度問題，也尚未解決，包含：國會聽證調查權的建立、人事同意權的實質審查，國家預算審議年年延宕…等，這不僅僅是立委候選人的必考題，更是我國民眾所關心的重要國家議題，1月8日不分區政見發表會，公督盟將會整理各政黨關於國會改革的政策主張給全民參考，呼籲參選人在國會改革直球對決，別逃避回應民意！

杜絕國會利益衝突！從揭露一個月44萬的公費助理聘用資訊做起！

根據立法院113年預算書，今年立法院在公費助理上編列高達8億2千多萬的預算，但是近年來，國會助理收賄、施壓…等爭議頻傳，屢次成為台灣社會關注焦點，甚至還有立委詐領助理費遭到檢調起訴，由於立院官方長期未公開國會助理的造冊內容，也沒有針對國會助理制定相關專法規範，因此國會助理出事常常被立委光速切割，公督盟認為立法委員一個月領44萬多的公帑，有責任效法美國、英國和日本的國會定期公開助理聘用資訊，陽光透明是杜絕貪污腐敗的第一步，讓全國民眾重拾對立法院的信任，公督盟同樣要呼籲各政黨應於1月8日全國不分區立委政見說明會承諾當選之後願意自主公開國會助理聘用資訊！給全民檢視，杜絕利益迴避事件再度爆發在最高的民主殿堂。

公督盟呼籲：

公督盟呼籲拒投不願承諾杜絕利益迴避立委候選人！ 呼籲政黨政見發表會，應針對國會改革提出說明！公督盟將號召全民關注。 落實政治消費者運動，投票前請參考公督盟國會評鑑報告！

各政黨簽署第十一屆國會改革承諾書結果。(圖／公督盟)