2024瘋追劇! Hami Video影劇館+ 點閱成長240% 獨家韓劇《戀人》全套免費看

中華電信Hami Video跨年連假收視嗨翻天！電視館直播高雄、台南、台中、 桃園、台北等全台各地熱門精彩跨年節目， 收視的亮點落在跨年台南場韓流女神男團與日本卡莉怪妞、 高雄場姐姐謝金燕及桃園場韓國男團N.Flying精彩壓軸， 吸睛力十足，助攻Hami Video收視流量；影劇館+在空降Hami Video韓劇排行榜冠軍的獨家韓劇《我的Happy Ending》及多部強檔影劇帶動下，全館點閱數較去年同期成長240%，繳出亮麗收視成績單！歡慶Hami Video收視創佳績，即日起至1/16限時開放獨家韓劇《 戀人》全劇免費收視，《戀人》 甫橫掃韓國MBC演技大賞9項大獎， 男主角南宮珉更獲得最高榮譽的MBC大賞， 還沒看過的觀眾朋友請把握難得機會，好劇追起來！

Hami Video影劇館+網羅眾多獨家強檔影劇， 全館收視由傑森史塔森《浴血任務4》、范逸臣/郭泓志/ 姚淳耀主演《我最愛的笨男人》、最強老爸連恩尼遜《爆復》 等熱血動作片包辦前三名；戲劇類以療癒美食日劇《 孤獨的美食家2024跨年特別篇》及獨家韓劇《我的Happy Ending》分別獲得跨年夜戲劇類冠亞軍。

根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為「節目內容最多元」的本土OTT， 也是民眾心中收看「台劇或國片」的國內影視首選平台。 中華電信繼慧眼引進獨家韓劇《戀人》， 一月接力上架由知名韓星張娜拉主演韓劇《我的Happy Ending》，首週即榮登Hami Video韓劇排行榜冠軍；持續推多部賺人熱淚的獨家強片， 包括：温昇豪與陳澤耀主演《我和我的賽車老爸》、藍正龍執導《 成功補習班》等國片以及河正宇、任時完主演《沒有國家的冠軍》 等。即日起Hami Video官網/APP訂閱影劇館+月租型方案，即贈單片抵用券(每月贈送1張，至多12個月)， 享受最多元豐富的影視內容，盡在中華電信MOD、Hami Video。