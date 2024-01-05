臺灣企銀全行金融創意競賽　吉祥物Hokii貼圖萌翻助陣

臺灣企銀積極投入創新金融服務與推動數位轉型， 致力發掘銀行內部潛力人才，邀請全體行員參與「 第二屆臺灣企銀全行金融創意獎」競賽，吸引超過40組隊伍報名， 遴選7組團隊進入最終決賽， 並邀請資策會專家及國立台灣大學教授等擔任外部評審， 最終由該行埔墘分行同仁團隊，以臺灣企銀吉祥物為發想的「獨創 Hokii企鵝圖鑑」，以卡片收集形式吸引年輕族群與既有客戶， 放大吉祥物核心價值，顛覆臺灣企銀傳統形象，榮獲金獎殊榮。

競賽提案主題豐富多元，銀獎為數位金融部團隊， 以商家輕鬆收付場景結合線上申辦業務，提供一站式金融服務， 節省客戶臨櫃辦理時間及提升行員效率，擄獲評審好評； 銅獎的彰化分行及永大分行同仁團隊， 以互動式記帳工具和蒐集圖鑑遊戲方式吸引民眾， 並在金融服務中建立品牌認識度， 以實現該行品牌年輕化及提升業務增長目標。臺灣企銀表示，競賽能 激發員工跨領域思考與跨單位合作，提出流程整合優化、 創意商業模式外，更從眾多提案作品中發現多組決賽隊伍對Hoki i福企鵝吉祥物做創意發想設計，精彩內容獲得評審團盛讚。

臺灣企銀吉祥物Hokii福企鵝自2021年推出以來廣受民眾喜愛 ，除在該行社群媒體是百萬網紅外，也擔任Hokii數位帳戶及數 位會員代言人，近期亦推出16款LINE動態貼圖「Hokii浮 誇系演出-實用日常」， 本次貼圖以誇張又實用的特色吸引各年齡層族群，開放下載短短5天 即吸引近80萬下載人次，下載期間至2024年1月18日止。該行 LINE官方帳號也推出「製作賀卡」新功能， 逢年過節時可以製作專屬的精美賀卡寄給親朋好友， 還有機會參與神秘轉盤活動拿驚喜！

臺灣企銀對於培養員工專業知能不遺餘力， 積極整合並跨業合作舉辦多場工作坊、培訓專班及講座，如「 數據發展設計思考工作坊」、「智能客服使用者研究」及「永續金融 x數位創新設計力」培訓專班等，讓學員貼近時下金融熱門趨勢， 培養業務規劃與創新思維能力。 未來臺灣企銀秉持選用育留的人才培訓計畫， 激勵員工創意潛能與深化數位永續雙軸思維， 為客戶提供更美好的數位金融服務體驗。