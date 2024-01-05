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【凱旋苑爭議不斷】侯競辦提租金補貼最高7000元 8日起開放這些人申請

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/05 16:28
國民黨總統候選人侯友宜（圖／截自中選會政見發布會直播）

國民黨總統候選人侯友宜（圖／截自中選會政見發布會直播）

2024總統選舉可謂剩最後一哩路，三黨候選人各自「凱旋苑」、「賴皮寮」、「柯柯房」進行攻防。國民黨總統候選人侯友宜競辦今（5）日公布凱旋苑青年租金補貼方案，符合低收入戶、中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133萬元以下的青年，8日起可申請，根據房型最高補貼7000元，並反打賴皮寮公益信託下落不明。

凱旋苑爭議不斷，台北市建築管理工程處４日指出，凱旋苑的戶外樓梯加窗，涉違反建築法第77條規定，將發函要求限期改善，逾期未改善，將依同法第91條，裁罰新台幣6萬元，並可連續處罰。

民進黨發言人張志豪、競總發言人戴瑋姍今日質疑，侯友宜對凱旋苑及新莊購地重大爭議，始終閃躲迴避。張志豪直指侯友宜是否一手用凱旋苑壓榨學生收租金、獲取暴利，另一手炒新莊的侯家土地，並批侯友宜躲在發言人背後，毫無誠信及擔當。

侯友宜妻子任美鈴於去年12月27日曾透過公開信指出，整件事是合法繼承、合法建造，從頭到尾都合法，依法出租繳稅，沒有逃漏稅，她和女兒願意用最高標準看待自身。並稱凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年，包括青年學生等；2026年6月和廠商租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

侯友宜競選辦公室今日召開記者會，代又昱公司公布凱旋苑青年租金補貼資訊，凡是18歲以上、40歲以下青年，符合低收入戶或中低收入戶，或家庭年所得總額在新台幣133萬元以下者，8日起可申請；其中雙人房型每間補貼7000元，單人房型每間補貼6400元。

新北市議員江怡臻藉此打「賴皮寮」爭議，說侯友宜說到做到，賴清德去年說要將萬里老家公益信託，至今下落不明；賴清德稱馬上公布高端合約，迄今也看不到進度。「賴皮寮」違建沒有繳交房屋稅、地價稅，卻謊稱有繳；房屋改建，卻未繳交房屋稅，違法逃稅；已經新北工務局認證為「既存違建」，卻以公益信託，掩蓋違建事實。

至於新北市政府突襲會勘「賴皮寮」一說，江怡臻表示，早於一週前，新北市政府就已比照先前寄送地價稅補稅通知途徑，雙掛號寄給當事人，並確認對方收件，但賴清德明確知道卻未出席，也未要求改期再去丈量，到底誰在惡意操作、睜眼說瞎話，昭然若揭。
凱旋苑
2024總統大選
侯友宜

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更新時間 : 2024-01-05 21:45 GMT+08:00

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