北韓突發射逾200發砲彈　南韓向附近居民發緊急避難令

北韓今（5）日上午朝南韓西海岸發射約200發砲彈，下令延坪島和白翎島居民緊急避難。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓軍方從今天上午9點至11點，朝南韓白翎島北方長山岬一帶，和延坪島北方登山串一帶，進行了200多發射擊，砲彈落在北方界線（NLL）以北軍事緩衝區一帶，沒有南韓國民和軍隊受到損失。

參謀本部指出，北韓在去年11月23日單方面宣布廢除「919南北軍事協議」，並在溪海緩衝區域內重新進行砲彈射擊，是威脅朝鮮半島和平、加劇緊張局勢的挑釁行為。

南北韓在2018年簽署「919南北軍事協議」，為防止海上武力衝突，在西海及東海北方界線（NLL）一代設定海上軍事緩衝區。

北韓此次砲彈射擊，是自2022年12月6日，時隔1年1個月再次於海上緩衝區進行射擊演練。

分析認為，北韓此舉是為了製造軍事緊張氣氛。

參謀本部表示，朝鮮半島危機加劇的責任完全在於北韓，強烈敦促北韓立即中斷挑釁，並稱南韓軍隊在韓美緊密合作下，正在追蹤、監視相關動向，對北韓的挑釁採取相應措施。

報導指出，南韓海軍陸戰隊所屬的延坪部隊及白翎部隊，將舉行應對北韓此次海上射擊的射擊演習。

2024年1月2日，一輛南韓軍隊K1A2坦克參加韓美於非軍事區附近舉行的聯合作戰射擊演習。