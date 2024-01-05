【大選倒數7天】侯友宜: 政黨輪替組聯合政府•賴清德嗆: 黑金政權　柯文哲: 中台灣贏、選舉就贏

柯文哲: 當前主流世界

不認為世上有兩個中國

民眾黨總統候選人柯文哲今天(5日)到台中市車隊掃街拜票，對於選前黃金週策略，他表示，未來一週就是掃街及大型活動，而且中台灣是搖擺州，長期以來中台灣贏、選舉就會贏。

柯文哲上午從民眾黨台中市黨部出發，站上宣傳車，車隊從南屯區一路到北屯區大坑，繞行大半個台中市區，最後到南屯萬和宮參拜後，下午再到彰化縣車隊掃街。

柯文哲出發前接受媒體聯訪，被問到連續兩天在台中市拜票及選前黃金週策略時表示，選前一週就是掃街及大型活動。中台灣在台灣選舉史上就是個搖擺州，長期以來，一般中台灣贏，選舉就贏，例如台中市長就在國民黨及民進黨之間轉換的次數最多。

被問到之前曾說過「世界上沒有兩個中國」，是否是認同一個中國時，柯文哲說，當前主流世界不認為世界上有兩個中國。

有關高端疫苗採購合約是否公開議題，柯文哲說，公開透明是一個政治文化，臨時要做也很麻煩，現在公開有人就會問為何2年前不公開，如果不公開就是繼續被罵，這種東西一開始就要做好，要建立公開透明的政治文化，他也提到現在一直發明新名詞，例如前衛福部長陳時中說的「校正回歸」，還有「保存不是封存」。

被問到最近藍綠的網路聲量都增加是否會擔心，柯文哲說，本來網路廣告買來就是可以衝高聲量，大家繼續努力，每個政黨一定會在各個領域盡最大力量。

在對中國關係方面，柯文哲認為，做為台灣的總統，如何處理台灣與美國的關係，或是處理台灣跟中國的關係，是一個大難題，能做到兩邊可接受或是兩邊可忍受就很厲害了，不要幻想兩邊都會喜歡。他說，中美對抗是世界局勢，在中國跟美國間取得對台灣最有利的平衡點，能做到這樣已經很厲害了，要做到兩邊都很喜歡，是不切實際的期望。

吳欣盈台南車隊掃街造勢

喊話不玩棄保遊戲

另一方面，民眾黨副總統候選人吳欣盈今天(5日)在台南以車隊掃街造勢，她表示，「我們不玩棄保遊戲」，為了下一代及美好台灣，一定要棄藍綠保台灣。

吳欣盈今天在車隊掃街造勢，上午11時抵達安南區中州寮，在保安宮上香參拜後，接受媒體聯訪。吳欣盈表示，大家要出來投神聖一票，「我們不玩棄保遊戲」，每人的一票可以改變台灣未來命運，為了下一代及美好台灣，一定要棄藍綠保台灣。

對於民眾黨總統候選人柯文哲宣傳影片中有人提及「台南完全沒有社會住宅」、「我沒有聽說要蓋」等話語掀起熱議，吳欣盈說，內政部數據顯示台南是0，數據是會說話的。

侯友宜喊組聯合政府

賴清德：黑金體質、黑金政權

民進黨總統候選人賴清德今天(5日) 到屏東，出席六堆客家後援會成立造勢大會，會前接受媒體聯訪。媒體提問「侯友宜要組聯合政府。另外，民眾黨不分區立委提名人黃國昌反黑金，但柯文哲卻力挺無黨籍立委候選人李全教，是否矛盾？」

賴清德今天表示，侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲都與牛鬼蛇神站一起，黑金體質政黨，只不過是黑金政權而已。

賴清德回應媒體指出，侯友宜、柯文哲都抹黑民進黨黑金貪腐，但不管侯友宜或柯文哲在全台各地都與牛鬼蛇神及「李全教們」站在一起，像這樣黑金體質的政黨，未來若籌組聯合政府，只不過是黑金政權而已。

媒體提問「韓媒指親中立委舉報潛艦洩密，這是不是證實國民黨立委馬文君行為？」賴清德表示，「這實在令人不齒」，不分朝野都應該支持國防建設保護國家，何況立委對國家要有忠誠度，希望鄉親用手中選票教訓馬文君，同時也能支持民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒，避免更多的馬文君進入國會傷害國家，「自己的國家要自己守護。」

另外，媒體也追問「民進黨今天要公布的廣告，昨晚遭到侯陣營事先取得。」賴清德表示，希望侯友宜要對外說明，為什麼都還沒有公開的廣告卻有辦法取得，又為什麼可以明目張膽的施壓電視台不可以託播廣告影片，這是傷害言論自由。

對於屏南立委選情激烈，賴清德說，他對民進黨屏南立委候選人徐富癸有信心，徐富癸從事政治工作、深入基層服務民眾已20年，最了解民眾及屏東需求。

蕭美琴：國家要往前走需要賴清德

民進黨副總統候選人蕭美琴今天(5日) 則在桃園市輔選、車隊掃街時表示，世界經濟結構、地緣政治在改變，國家要往前走，就需要有熟悉全世界路況、知道台灣要往哪走的總統候選人賴清德。

蕭美琴在桃園選舉行程滿檔，上午先出席黨籍立委候選人黃世杰「與蕭美琴一起．女力挺世杰」活動，隨後相繼陪同立委候選人劉仁照、彭俊豪、趙正宇、范綱祥、鄭運鵬在桃園市區掃街。

蕭美琴在活動上致詞表示，支持她和賴清德、民進黨的人，都是基於對台灣的愛，希望台灣更好更團結、下一代面對世界時可以更有信心和勇氣，並不是仇恨誰或希望台灣分裂。

蕭美琴說，全世界經濟結構在改變，過去很多企業把台灣當成投資中國的跳板，但是現在都在找安全、可信賴的科技，經過這次疫情後，世界各國知道要進步少不了台灣，在總統蔡英文執政下，台商回流、外資也看好台灣。

蕭美琴也說，全球地緣政治在改變，中國與其他國家產生摩擦，台灣不能假裝沒有看見，也要與其他國家一起合作面對；台灣歷經疫情、氣候變遷，政府也推動前瞻預算，補足缺水、缺電的問題。

蕭美琴也提到「在路上」競選影片，蔡總統累積了8年經驗，現在要找有經驗的司機、要傳承給賴清德，賴清德知道台灣要往哪裡走也知道路況，國家要往前走，就需要有熟悉全世界路況的人。

侯友宜：我百分百會贏

請集中選票讓政黨輪替

國民黨總統候選人侯友宜近日接受專訪時表示，他有百分之百的信心會贏，這次選舉是戰爭對和平、貪腐對清廉、獨裁對民主，反對民進黨繼續一黨獨大，就請集中選票支持在野最強的侯康配，讓政黨輪替，民主制衡。

侯友宜3日接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，訪談內容4日晚播出，侯友宜指出，他跑遍全台灣發現存在很多沉默大眾，對民進黨執政感到憤怒不滿但又不願意表態，他呼籲沉默的多數民眾在最後關鍵的選擇時刻，不要忘了民進黨執政8年帶給人民多少痛苦。

侯友宜強調，唯有政黨輪替才能改變這一切，這是戰爭對和平、貪腐對清廉、獨裁對民主的選擇，反對民進黨繼續執政，拜託請集中選票支持在野最強的侯康配，完成第3波民主改革，讓政黨輪替，民主制衡，決定台灣的未來，交給他一定能做到。

民眾黨總統候選人柯文哲稱侯友宜是「中共支持的人」，侯友宜再次呼籲柯文哲，不要去牽拖別人，當民進黨總統候選人賴清德抹紅柯文哲時，柯文哲說賴清德謊話連篇，現在怎麼反過來抹紅他，如果要用這樣的邏輯，那柯文哲當台北市長8年到上海參加雙城論壇，人家會怎麼想。

此外，侯友宜３日晚接受民視新聞「大選最前線」專訪，訪談內容也於4日晚播出，針對先前有對民眾黨喊話藍白合時談的6點協議還有效，但柯文哲沒有正面回應，侯友宜提到，這是他的態度，他做人誠信且說到做到，說會等到最後一刻就會到最後一刻，就像他官校校訓臂章的「誠」，做人做事都要誠實。

被問到是否對柯文哲發動「棄保」，侯友宜回應，很多人想要政黨輪替，就要集中選票、支持在野最強力量，「用人民智慧判斷」。至於如何看待鴻海創辦人郭台銘未來角色，侯友宜說，相信愛中華民國的人都會凝聚在一起，郭台銘對他保持善意。

談及聯合政府概念，侯友宜表示，他若當選將籌組聯合政府，將有1/3是女性及40歲以下青年，他也會推動18歲公民權，同時不再常態化特別預算，他從出來選舉到未來治理國家都將廣納人才，不會為了一黨之私，他認為，台灣最缺團結，台灣不怕外來干擾，最怕自己不團結，因此他要推動「新台灣政治改革運動」。

侯友宜在民視「大選最前線」還指出，新台灣政治改革運動的核心為「和平尊嚴、公平正義、清廉勤政」，民主前輩蔣渭水說「同胞須團結、團結真有力」，團結就從選舉開始，不抹黑抹紅、不編故事，因為這是最廉價的騙選票方式，更是卑劣手段。

趙少康: 侯康配當選後

將提提高全國護理人員薪資每月1萬元

國民黨副總統候選人趙少康今天(5日)則表示，為健全護理人員執業環境，他和國民黨總統候選人侯友宜討論過，當選後將提提高全國護理人員薪資每月新台幣1萬元。他說，如果當選，會在520就職之後的3個月做到。

趙少康和包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗、護理師公會全聯會理事長紀淑靜在內等人，在立法院共同召開「護理加薪、侯康實現」記者會。

記者會上，趙少康當場宣布政見，為解決護理人員困境，醫院中「急性病床」和「特殊病床」的護理師，目前約有11萬8000人，每月增加津貼1萬元。他表示，這由行政院直接付錢，之前發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，一些錢也是這樣直接發，確保護理師拿到錢。

趙少康宣布的政見，還有重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點以1點1元為目標，並且研議三班護病比入法。

被問到今天為什麼選擇在立法院召開記者會，曾任立委的趙少康說，因為將來預算要立法院通過。

共同出席記者會的曾銘宗說，國民黨團支持相關預算。與會的國民黨立委賴士葆表示，相信立法院不分黨派一定會全力支持。

(以上資料來源: 中央社)