全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人

全台前3大的合法虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰，涉嫌與合夥人林姓男子等共犯，以話術、假廣告誆騙受害者投資毫無價值的虛擬貨幣牟利，台北地檢署3日指揮新北市刑事警察大隊兵分15路，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，拘提共14人，4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪，將潘男等7人聲押禁見。

幣圈名人搞詐騙

潘奕彰是幣圈知名人士，曾多次公開受訪，並分享虛擬貨幣詐騙案例，如今卻被檢方查獲，合夥人林男涉嫌透過Instagram、Facebook、X等網路社群平台投放假廣告，以話術誘使被害人投資於潘男創辦之ACE上架的MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，並宣稱該虛擬貨幣將在國內、外各知名交易所上市，屆時將迅速致富。

ACE利用資訊落差進行詐騙，致上百人信以為真，卻發現所購虛擬貨幣幣值直線跌落或無法流通變現，始知受騙上當，憤而報警。

台北地檢署3日指揮新北市刑事警察大隊，兵分多路前往台北、新北、台中等共15處查緝，包含ACE王牌交易所公司據點，逮捕林、潘與旗下員工共14人到案，在林男住處查扣1億1152萬元現金，另在該公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元，一共查扣超過2億不法所得，警方估算，2人3年間詐騙金額恐過10億。

林、潘兩人應訊時避重就輕，4日晚間複訊後，檢方依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪，將潘男等7人聲押禁見；另有黃男等3名共犯，各以3萬到20萬元不等金額交保，均限制出境及出海。

ACE發三點聲明 澄清員工均證人

ACE王牌法幣加密貨幣交易所4日魚臉書粉專發布三點聲明，稱若有項目方爭議及違規，ACE全力配合調查，爭議釐清前會立即下架保護用戶，將在1月8日16時下架 MOCT / TWD 交易對，下架之後所有掛單將會被自動撤除，後續不影響幣種充提功能，並提醒用戶務必於前開所述之期間內處理資產。

ACE 交易所也向鏈新聞澄清，ACE 係以證人身分配合調查，部分媒體報導本公司員工涉案等情，並非事實。總裁王晨桓自 2023 年 9 月起接任總裁以來，致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。



ACE聲明稿全文如下：



一、ACE致力以用戶資產安全為首要考量，100%新台幣信託及加密貨幣雙保障



ACE王牌創立於2018年，註冊在台灣，為KPMG安侯建業第一個輔導國內AML相關法令遵循的台灣交易所，2021遞交金管會的洗錢防治法令遵循聲明，更擁有雙保險「凱基銀行100%新台幣價金信託保管」及「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀，保障客戶加密貨幣資產託管，2023年9月新上任之ACE總裁王晨桓，同時也是建業法律事務所所長，致力於合法合規及保護用戶資產安全為首要考量，並謹守我國相關法令規範。



二、ACE會定期審查上架之加密貨幣項目發展及市場交易情況，提供用戶更多元選擇



ACE交易所對於所有上架之加密貨幣，會持續關注其項目發展及市場交易情況，為提供給用戶良好的交易環境與服務品質，ACE交易所定期執行市場審查流程，也會持續針對過往申請上架幣種盤點進行綜合評估，將不符合資格代幣預告下架，也會陸續新增熱門代幣，提供用戶更多元選擇，若其項目有私募及地推團隊銷售等非在ACE平台上操作，請用戶特別留意（※風險提醒：幣種上下架均已通過ACE審核，惟不代表無投資風險。加密貨幣資產屬高風險投資，請投資者謹慎選擇標的，詳閱白皮書等公開說明，應隨時注意投資風險）



三、若有項目方爭議及違規，ACE全力配合調查，爭議釐清前會立即下架保護用戶



2024/01/08（一）16:00（GMT+8）下架MOCT/TWD交易對，下架之後所有掛單將會被自動撤除，後續不影響幣種充提功能，請您務必於前開所述之期間內處理您的資產。



特定項目方爭議及違規事件，ACE全力配合調查，並未對ACE營運造成任何衝擊，未來更謹慎經營，努力穩坐台灣市場三大，並期待與用戶一起迎接牛市！



ACE交易所 總裁王晨桓及團隊 敬上