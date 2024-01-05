天冷、手腳冰冷可吃薑母鴨暖身？薑有6大好處 但3類人不適合進補

近來天氣冷颼颼，薑母鴨店擠滿不少想進補的民眾，但吃薑真的有暖身的效果嗎？對此，營養師表示，料理中常見的「薑」對身體的好處多多，不僅有抗病毒功效，甚至可以抗發炎和預防失智症，但中醫師則提醒，薑母鴨、燒酒雞等溫補的藥膳不適合頻繁食用，建議在15度以下氣溫再來食用。

王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，冷冷的天最讓人困擾的就是手腳冰冷、入睡困難，來個薑母茶、麻油雞、薑母鴨不只身暖心更暖，至於薑可依照生長年限分為嫩薑、粉薑、老薑、薑母，而薑中的營養成分「辣薑素」因年齡不同含量也有所差異，越陳含量越高，以下為是薑的6好處：

預防感冒：薑含有豐富的維生素及礦物質，也含有維生素C及薑辣素等，具有抗菌、抗病毒效果，適量食用能預防感冒。 調節血糖：根據研究顯示，薑中含有薑烯酚等有益物質，可幫醣類正常代謝及血糖穩定。 預防心血管疾病：薑的保健功效中包含能降低膽固醇、調節血液循環及保持血管通暢。 改善噁心嘔吐感：研究指出，薑辣素可改善胃部異常蠕動、消化障礙及噁心、嘔吐等不適感。 抗發炎：薑辣素能降低體內發炎問題，對於相關發炎症狀如風濕性關節炎、痛風等具有緩解作用。 預防失智症：新篇研究發現，薑辣素可預防神經病變，降低神經疾病之發生率。

不過，以中醫學來說，將人的體質有分為9種，例如平和型、氣虛型、陽虛型、陰虛型、濕熱型、血瘀型、氣鬱型、痰濕型、特稟型，難道所有的體質都適合食用薑嗎？

對此，中醫何柏蓉在臉書粉專發文指出，台灣冬天氣溫反覆無常，氣溫時常超過20度甚至是25度以上，加上現代人多數有熬夜習慣，身體容易產生虛火，不適合頻繁食用溫補藥膳，因此薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐等鍋物，建議在氣溫低於15度時再吃。

此外，何柏蓉也點名3類人不適合溫補，例如感冒、發燒、嚴重發炎症狀者，以及有痛風和心血管疾病的患者也要避免高熱量以及過於滋膩的食材，最後則是有皮膚困擾(例如濕疹、蕁麻疹、痤瘡等) 的民眾尤其要特別注意忌口溫熱的食材，避免症狀加重。

何柏蓉提醒，針對不同體質，有不同的進補方式，要是不清楚自己的體質以及適合的進補方式，建議就診時詢問中醫師。