南韓「好麗友蛋黃派」驗出金黃色葡萄球菌 食藥署：問題商品未進口台灣

南韓食品醫藥品安全處日前公告，好麗友食品有限公司（Orion）的「好麗友蛋黃派」（Orion custard），因部分商品驗出金黃色葡萄球菌，恐導致食物中毒，已要求該公司暫停銷售並回收銷毀。對此，我國食藥署說明，去年沒有輸入紀錄，因此市面上沒有該批回收商品。

根據南韓食藥處3日公告，經隨機抽查5種卡士達醬商品後，由第四清州工廠生產的一批蛋黃派驗出金黃色葡萄球菌，生產日期為去年12月22日，有效期限至2024年6月21日，總重達1,318.2公斤。食藥處已命清州市停售並回收該批產品，也呼籲消費者停止食用並進行退貨。

Orion表示，接獲清州市府通報後，隨即進行下架回收作業，首批回收商品約600公斤，該批次其餘商品預計在本週五之前全數回收完畢。

由於我國市面上都能買到「好麗友蛋黃派」，不過均為英文包裝，且產地大多不在南韓。對此，食藥署副署長林金富受訪時說明，查詢邊境報驗系統，去（112）年並沒有該產品輸入台灣的紀錄，所以目前市面上並無韓國食藥處公布回收的產品。

根據我國衛福部食藥署資料，金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）常存於人體的皮膚、毛髮、鼻腔及咽喉等黏膜及糞便中，尤其是化膿的傷口，因此極易經由人體而污染食品；對熱、乾燥有抵抗力，乾燥環境裡可存活數月，加熱80℃、30分鐘才能殺死。常見中毒原因食品為受污染之肉製品、家禽、蛋製品、魚貝類、乳製品、盒餐、生菜沙拉及麵包店產品等。

若攝入金黃色葡萄球菌分泌的腸毒素會造成毒素中毒，潛伏期為1至7小時，平均為2至4小時，出現症狀的時間取決於攝入毒素的含量及個體的差異性。 中毒後主要症狀為嘔吐（一定發生）、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫、輕微發燒。症狀會持續24小時到數日，死亡率幾乎為零，但對病人及老人則有威脅。

症狀輕微者可在數日內自然痊癒，重症時需補充水份及電解質，以防脫水，並給予抗生素治療。