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【選前偵辦里長、旅行社】藍營立委選將批檢調淪政治打手　台中地檢署：絕無黨派考量

這些里長參加的也是正常價格旅遊團，去年10月的旅遊卻在選前兩週才約談，讓人質疑動機不單純。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/05 11:22
台中地檢署日前偵辦反滲透法案件，帶回多名里長偵辦，國民黨籍立委候選人羅廷瑋（左）、廖偉翔（左3）、林家興（左2）等人4日舉行記者會，批評選...

台中地檢署日前偵辦反滲透法案件，帶回多名里長偵辦，國民黨籍立委候選人羅廷瑋（左）、廖偉翔（左3）、林家興（左2）等人4日舉行記者會，批評選...

中檢日前偵辦反滲透法案件，帶回台中多名里長偵辦，多名國民黨籍台中立委候選人昨(4日) 批評，檢調已淪為政治打手；檢方表示，偵辦均秉持一貫態度，絕無政治、黨派考量。

台中地檢署日前偵辦反滲透法案件，查出有旅行社受中國廈門市台辦辦公室邀請，招待台中市8名里長及28名里民赴中國旅遊，檢方去年(2023年) 12月29日偵辦後，依反滲透法，諭知旅行社員工與6名里長等共7人交保；檢方近日針對類似案件，已持續約談數十人到案調查。

中央社報導，國民黨籍台中立委第6選區（中區、西區、東區、南區）候選人羅廷瑋、第4選區（西屯區、南屯區）候選人廖偉翔、第7選區（大里區、太平區）候選人林家興等人，4日在台中市議會國民黨團召開記者會，批評選前敏感時刻，檢調淪為政治打手，利用「反滲透法」、「選罷法」約談基層里長。

林家興、羅廷瑋、廖偉翔等人指出，檢方訊問內容暗示里長，因替特定政黨候選人支持站台才惹禍上身，並用引導式問題、羞辱性手段讓人心生畏懼，這些里長參加的也是正常價格旅遊團，去年10月的旅遊卻在選前兩週才約談，讓人質疑動機不單純。

台中地檢署4日透過文字稿表示，檢察官執行案件，是對於涉嫌違反選罷法、反滲透法的行為人進行查辦，並非針對特定人士（如具備里長身分）；至於有關於選舉期間，赴中國無償接受招待情事，檢方追查受中國官方等組織資助，而招攬、策劃國人赴中國接受與選舉有關招待，以致影響選舉公平性的主要行為人或主謀。

檢方指出，如單純受邀招待，並與選舉無關，而無違法疑慮者，自不在追訴之列，檢方均秉持一貫審慎、嚴謹態度，迅速偵辦此類案件，絕無政治、黨派考量。
台中地檢署
反滲透法
旅行社
里長
中國

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