台灣總統大選變美！遮票亭、選舉公報更聚焦　中選會攜設研院揭露改造過程

大家有注意到今年總統大選的選舉公報變美了嗎？不只文宣，連將於13日投票日登場的投票遮亭及選務中心看板也大改造囉！

台灣設計研究院（設研院）從2021年起和中選會合作，從公投選舉公報著手改造平面設計提升閱讀性，今年擴增到總統大選的選舉應用物，包含圈票遮亭、選務背心、總統候選人辯論會片頭及舞台設計等，由設研院組成的跨域設計師統一操刀，主色採用紅、黑、灰、白並降低整體彩度，打造更沉穩的空間。

設研院院長張基義於4日發佈記者會表示，設研院於2020年成立後一直用設計改變台灣，改造範圍包含醫療、交通、學校等，但想創造更有感更有價值的議題，因此從選舉著手盼提升民主體驗，雖然選舉這話題很敏感，也有諸多法規限制，但他們試圖取得平衡點提供選民更清晰、順暢的選舉體驗與投票現場。

歷經公報及投開票所標示的改造，現階段擴大優化項目含總統候選人政見發表會、中央選情中心及投開票所內的遮屏等項目，過去相關發表會片頭動畫為各電視台自行設計，本次優化建立一致的片頭，以中性立場與角度，避免敏感的數字、文字或人物照片等內容。

選舉開票時最受矚目的中央選情中心的資訊螢幕也一改藍屏黃字、楷體，以中性色彩、黑體字聚焦；投票遮屏模組化以利選民及選務人員操作，使用好組裝及未加工處理的材質，並針對身障使用者特別製作，讓選民可以更專心的投票。



改造前的台灣各類型選舉項目。（圖／台灣設計研究院）



改造後。（圖／台灣設計研究院）