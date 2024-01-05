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〈時評〉侯友宜消費柯文哲　棄保操作將招來反感

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2024/01/05 09:46
國民黨總統候選人侯友宜（宣傳車上白衣者）1月3日在新北市永和區進行「新北站出來，侯康在眼前」車隊掃街，沿途與支持者擊掌致意。中央社

國民黨總統候選人侯友宜（宣傳車上白衣者）1月3日在新北市永和區進行「新北站出來，侯康在眼前」車隊掃街，沿途與支持者擊掌致意。中央社

距離總統大選投票只剩下一星期，國民黨總統候選人侯友宜開始大打「棄保牌」，希望支持民眾黨主席柯文哲的支持者能夠轉向，將選票集中在侯友宜身上，可是，棄保要能發酵，最大關鍵在於候選人之間必須要有可替代性，侯友宜和柯文哲並不存在這樣的條件，成功機率微乎其微。

自從藍白合破局後，為了拓展更多票源，國民黨一直企圖將民眾黨邊緣化，希望最後達到藍綠對決的局勢，不過，從柯文哲近幾場的造勢活動來看，柯文哲的氣勢仍未消退，而且從辯論會過後更加火熱。

原本國民黨寄希望於柯文哲聲勢下滑後，藍白陣營的支持者能夠自動策略性投票，也就是在不希望民進黨總統候選人賴清德當選的前提下，主動將選票投給侯友宜，但似乎看不到這樣的態勢，因此迫於無奈，侯友宜才會正式祭出棄保牌。

侯友宜先在總統大選辯論會上出擊，他特別提到，有能力籌組聯合政府，也要號召一場「新台灣政治改革運動」，核心價值是和平、尊嚴、公平正義與清廉勤政，「相信柯文哲也會扮演重要的角色」。

隔了兩天，接受媒體訪問時，又換了一個說法，侯友宜再度喊話說，去年11月藍白協商正副總統人選時，雙方曾簽下六點協議，仍然一定算數。這段話其實是提到協商過程，雙方要成立聯合政府，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

或許是感受不到棄保發酵，國民黨陣營急了，當侯友宜再度接受平面媒體專訪，話說的十分坦白，要大家必須集中選票，呼籲藍白共同促成政黨輪替，組成聯合政府，「上一階段藍白合沒有合作成功，下一階段用選票促成，用選票達成另一種藍白合」。

友宜沒有將棄保掛在嘴上，是不想引發權謀的批評，他改為訴求藍白合、聯合政府，其實骨子裡是要支持者棄柯保候。然而棄保要能成功有幾項條件，首先是有共同目標，藍白支持者都想要下架民進黨，這方面存有交集，只是最重要的一個關鍵，是候選人之間必須存在可替代性。簡單來說，要兩個人的屬性相近，支持者才會願意改變支持對象。

舉例來說，要侯友宜支持者去投賴清德，或賴清德的基本盤去力挺侯友宜，這都不可能發生，因為兩人屬性完全不同，同樣情況也發生侯友宜和柯文哲身上。白營支持者本來就認為柯文哲各項能力都超過侯友宜，又怎可能將票集中在侯友宜身上

即便最後棄保喊到漫天價響，恐怕只是侯友宜和國民黨的一廂情願，尤其是操作過頭，只會令外界覺得在消費柯文哲，進而引起反感，結果是讓白營選民更加凝聚。
侯友宜
柯文哲
2024
總統大選
棄保

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