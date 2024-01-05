〈時評〉侯友宜消費柯文哲　棄保操作將招來反感

距離總統大選投票只剩下一星期， 國民黨總統候選人侯友宜開始大打「棄保牌」， 希望支持民眾黨主席柯文哲的支持者能夠轉向， 將選票集中在侯友宜身上，可是，棄保要能發酵， 最大關鍵在於候選人之間必須要有可替代性， 侯友宜和柯文哲並不存在這樣的條件，成功機率微乎其微。

自從藍白合破局後，為了拓展更多票源， 國民黨一直企圖將民眾黨邊緣化，希望最後達到藍綠對決的局勢， 不過，從柯文哲近幾場的造勢活動來看，柯文哲的氣勢仍未消退， 而且從辯論會過後更加火熱。

原本國民黨寄希望於柯文哲聲勢下滑後， 藍白陣營的支持者能夠自動策略性投票， 也就是在不希望民進黨總統候選人賴清德當選的前提下， 主動將選票投給侯友宜，但似乎看不到這樣的態勢，因此迫於無奈， 侯友宜才會正式祭出棄保牌。

侯友宜先在總統大選辯論會上出擊，他特別提到， 有能力籌組聯合政府，也要號召一場「新台灣政治改革運動」， 核心價值是和平、尊嚴、公平正義與清廉勤政，「 相信柯文哲也會扮演重要的角色」。

隔了兩天，接受媒體訪問時，又換了一個說法，侯友宜再度喊話說， 去年11月藍白協商正副總統人選時，雙方曾簽下六點協議， 仍然一定算數。這段話其實是提到協商過程，雙方要成立聯合政府， 民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

或許是感受不到棄保發酵，國民黨陣營急了， 當侯友宜再度接受平面媒體專訪，話說的十分坦白， 要大家必須集中選票，呼籲藍白共同促成政黨輪替，組成聯合政府， 「上一階段藍白合沒有合作成功，下一階段用選票促成， 用選票達成另一種藍白合」。

侯友宜沒有將棄保掛在嘴上，是不想引發權謀的批評， 他改為訴求藍白合、聯合政府，其實骨子裡是要支持者棄柯保候。 然而棄保要能成功有幾項條件，首先是有共同目標， 藍白支持者都想要下架民進黨，這方面存有交集， 只是最重要的一個關鍵，是候選人之間必須存在可替代性。 簡單來說，要兩個人的屬性相近，支持者才會願意改變支持對象。

舉例來說，要侯友宜支持者去投賴清德， 或賴清德的基本盤去力挺侯友宜，這都不可能發生， 因為兩人屬性完全不同，同樣情況也發生侯友宜和柯文哲身上。 白營支持者本來就認為柯文哲各項能力都超過侯友宜， 又怎可能將票集中在侯友宜身上？

即便最後棄保喊到漫天價響，恐怕只是侯友宜和國民黨的一廂情願， 尤其是操作過頭，只會令外界覺得在消費柯文哲，進而引起反感， 結果是讓白營選民更加凝聚。