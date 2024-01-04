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美國法院解封「淫魔」艾普斯坦案文件：柯林頓、川普、安德魯王子等人被提及

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/04 20:49
圖為2019年民眾上紐約街頭抗議艾普斯坦案。（圖／路透社Shannon Stapleton）

圖為2019年民眾上紐約街頭抗議艾普斯坦案。（圖／路透社Shannon Stapleton）

美國已故「淫魔」富豪艾普斯坦生前數百頁法律文件自3日起解封，文件涉及的知名人士包括英國王室的安德魯王子、美國前總統柯林頓與川普，魔術師大衛考柏菲，以及已故巨星麥可傑克森。然而須注意，名字出現在訴訟文件，並不意味著與艾普斯坦的不法行為相關。

艾普斯坦是誰？

富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前為一名避險基金經理人，常與名流貴族往來而具知名度，遭多名女性指控經營龐大網路，唆使未成年少與提供性服務。2008年，艾普斯坦承認誘拐未成年少女賣淫，2019年被依販運未成年人賣淫罪遭聯邦法院起訴後，於獄中自盡。

法院為何公開名單？

出面指控艾普斯坦惡行的女子之一，朱弗里（Virginia Giuffre）表示自己未滿18歲時遭英國媒體大亨之女、艾普斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）招募，進而受虐，其訴訟文件所提及的名字逾170人，當時這份名單被法院下令封存不得公開，此案已和解多時。

負責此案的美國聯邦地區法院法官普瑞斯卡（Loretta Preska）上個月裁定，沒有法律理由繼續對朱弗里訴訟中的大部分名字保密，與此同時，此案部分姓名將不予公開，包括案發時為未成年人受害者。

根據文件，與艾普斯坦往來密切的相關人士包括美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、川普（Donald　Trump），英國王室的安德魯王子、巴克萊銀行（Barclays）前執行長史戴利（Jes Staley）、傳奇魔術師大衛考柏菲（David Copperfield）、已故搖滾巨星麥可傑克森（Michael Jackson）等。

必須注意的是，訴訟文件中的許多名字都是被順帶提及，並不意味著與艾普斯坦的不法行為相關。

名單曝光對柯林頓的影響？

訴訟文件中數十次提及美國前總統柯林頓，但並未暗示他有任何不法行為。柯林頓曾於2000年代初搭乘艾普斯坦的飛機，前往非洲進行人道主義行程，當時還稱讚艾普斯坦是一位堅定的慈善家。

柯林頓的團隊此前曾表示，早在艾普斯坦接受調查前，雙方就已斷絕往來，柯林頓對艾普斯坦的罪行一無所知。在解密的文件中，柯林頓提到許多事情，都與朱弗里試圖讓他就與艾普斯坦的關係作證未果有關。
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