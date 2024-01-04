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日本婉拒台灣協助救災？外交部駁斥：日方視災情研議接納外國援助

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2024/01/04 19:52
日本能登半島強震後，道路中斷。（圖／路透社Kim Kyung-Hoon）

日本能登半島強震後，道路中斷。（圖／路透社Kim Kyung-Hoon）

日本能登半島強震，網傳日本政府婉拒台灣搜救隊前往協助，外交部今（４）日指出，已向日方表達救災意願，日方表示已投入大量人力，未來將視災情研議是否需外國協助，外傳婉拒台灣的說法「和台日間的協調不符，也有失公允。」

外交部今日澄清，在日本發生強震後，我國內政部消防署隨即完成國際搜救隊編組及救援準備，外交部也通知日方，我國救援隊將視日方需求可隨時出發前往災區協助救援。日本政府對此表示感謝，並向我方說明日方已緊急投入數千名自衛隊員等大量人力進行搶救工作，針對各國（包括我國）表達協助救災意願，日方將視災情研議接納外國援助的可行性。

關於媒體報導日本政府婉拒我方協助，外交部強調，我國充分理解並尊重日本政府的救災規畫，並將與日方維持密切溝通聯繫，倘未來日方有所需求，我國仍將全力提供協助。對於已經忙於救災工作的日本政府，網傳「拒絕台灣」的說法和台日間的協調不符，也有失公允。

外交部也提及，為展現我國政府及民間對日本關懷與支援的意願，外交部已於本（4）日上午舉行記者會宣布由政府捐贈6,000萬日圓賑災並由衛福部開設民間捐款賑災專戶提供國人自發性捐款，盼以實際行動協助日本災區及災民早日完成重建工作，恢復正常生活。

衛福部賑災專戶捐款資訊詳見：日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
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