歡慶40週年 台北老爺暖心款待 舞動食令味蕾

氣溫大幅度下滑，多元的滋補暖心饗宴，絕對讓這個冬季更有溫度。台北老爺酒店中山日本料理廳、明宮粵菜廳以不同的料理手法將海陸口味發揮至極致，Le Cafe咖啡廳則結合不同菜系的經典佳餚與風味小吃，以大中華料理概念為饕客獻上豐美料理。另外，台北老爺歡慶40周年，特別在1月份祭出優惠回饋，與台北老爺同為1月10日當天生日的壽星，至Le Cafe咖啡廳用餐可享午晚餐或下午茶兩人同行一人免費，而1月份當月壽星可享平日午餐、下午茶或晚餐四人同行一人免費，歡迎壽星們相揪親朋好友齊聚慶祝，以超值優惠盡享百匯佳餚。

Le Cafe 咖啡廳 - 中華盛筵‧臻品新知味

中華美食博大精深，發展出各式各樣具有地方風味和特色的菜肴，形成了不同地方風味的菜系。台北老爺Le Cafe咖啡廳推出大中華料理，揉合川菜、台菜、上海菜和雲南風味料理各地精華，再不斷修正改良，展演出特色獨到的各式佳餚，讓人嚐遍中華料理的精髓。

林繼正主廚規劃一系列經典菜色，創意料理「辣味麥片蝦」將白蝦沾粉下鍋油炸到金黃，加入奶油烘烤特製的麥片，兩者結合拌炒後加入川味辛香調味料，催化出「甜、鹹、微辣」的意外合拍豐富口感，特別是麥片的顆粒口感，同時還吸附新鮮的蝦味與麻辣感不時地挑逗著味蕾。令人胃口大開的「酸筍燉牛腩」牛肉先經過汆燙油煎，再於鍋中放入蕃茄、高麗菜、雲南酸筍和辛香料燉煮後，把牛肉入鍋進行燉滷。肉質有嚼勁且富含肉汁，熟度恰到好處，蘊含的酸辣感與牛腩的豐富油脂產生味覺激盪，同時也吸收了蕃茄與蔬菜的天然甜味，調和成剛柔並濟，不只舒心還很開胃。

另外，為歡慶台北老爺40周年，與台北老爺同為1月10日當天生日的壽星可享午晚餐或下午茶兩人同行一人免費，而1月份當月壽星可享平日午餐、下午茶或晚餐四人同行一人免費，邀請吃貨們一起歡度這個特別的重要時刻。

中山日本料理廳 – 海派鮮饗‧冬旬味綻

中山日本料理廳秉持傳統道地的日式烹調手法，品質及風味絕對為一時之選，此次推出的龍蝦套餐，藍文彬主廚特地精心挑選龍蝦、和牛作為主角，融入傳統日料的樸實精神，呈獻給老饕細心品嚐海陸兩大巨頭帶來的極上之味，進行一場舌尖上的對決，現在澎湃上桌。

套餐中的主角「龍蝦明太子味噌燒」，嚴選甘甜且肉質Q彈飽滿的龍蝦，將龍蝦對半剖開，優雅地就能將龍蝦肉輕鬆夾起入口，單吃海味十足。另外除了在上方用味噌襯托主角的風味，還加入福岡名物「明太子」昇華香氣，兩者一拍即合，經炙燒方式令表面焦香，其鹹香中帶著微辣感入口即奔放，而展現了日式風情的特有風味，一口嚐盡濃郁的大海滋味。

除了令人怦然心動的龍蝦，另一大亮點是「香煎和牛佐溫橙醋」，選用日本和牛肋眼A5等級的牛排，表面微火煎至七分熟，封存了鮮美肉汁，和牛本身肉質細緻軟嫩，發揮出原來的美味本質，並用特調日式橙醋醬提味。橙醋醬是以橘子汁、清酒、味醂、昆布與醬油熬製，通過發酵釀造而成，完美平衡富饒的油脂口感，詮釋肉感本身銷魂的風韻。

明宮粵菜廳 - 海陸春饗．珍味交縱

在冷冬中飲食口味也與穿著一般，從清爽轉為厚重香辣，很是開胃下飯。明宮粵菜廳溫暖推出一系列海陸主題的經典招牌菜，無論是來自大海或陸地的鮮甜滋味，都在何啟光主廚巧手演繹之下，用辣味點燃食慾，也喚醒全身暖意。

具有麻辣鮮香特色的「干烹藤椒辣子雞」選用新鮮雞腿肉切成條狀沾粉炸至酥脆起鍋，再將花椒粒、乾辣椒、花椒油爆香乾炒，花椒味麻而不苦、乾辣椒辣卻溫和，獨特的風味令雞肉鹹鮮醇香，尤其咬在嘴裡酥脆的口感更是滿嘴溢香。採用港式料理手法「蒜子啫啫龍膽魚」是將皮厚實Q彈富膠質的龍膽石斑魚，切成大塊魚肉後放進調味料醃漬再炸至酥脆，緊接著用紹興酒爆香與特調的啫啫醬乾炒，讓龍膽魚完整吸飽醬汁的風味，起鍋時再點綴上蔥蒜、辣椒，讓人食指大動，魚肉的軟嫩鹹香更讓人無比開胃。

湯品方面講究滋味濃郁，「農家蝦丸豆腐鍋 」憑藉食材本身天然調味，湯底是以蝦米與竹筍熬煮，後加入松阪豬、事先乾煎過的板豆腐與手工蝦丸成就出滿滿精華，口感潤滑舒適且飽含豐富的層次，釋放由內暖到外的好滋味。

訂位詳情請電洽(02)2542-3266轉各餐廳，或參考台北老爺酒店官方網站餐飲優惠: