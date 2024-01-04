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1/3起桃機「4據點定時」發放快篩 首日領取率近3成較預期踴躍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/04 17:23
新冠快篩示意圖。（圖／pixabay）

新冠快篩示意圖。（圖／pixabay）

因應新冠疫情持續及春節入出境人潮，疾管署自昨（3）日起在桃機4據點提供家用快篩，供旅客自由取用。疾管署今（4）日公布統計，首日發出2萬餘盒，領取率近3成，較預期踴躍。

衛生福利部疾病管制署2日表示，因應近期全球呼吸道疾病發生率上升，且農曆春節將至，預期未來入出境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，為保障民眾健康，自3日起，於桃園國際機場定點定時提供每人1盒COVID-19家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，供旅客於有症狀時使用。

疾管署說，3日起每日上午7時至晚間10時30分，於桃園國際機場第一航廈及第二航廈之接機大廳及出境大廳共4據點，提供旅客於入出境時自由領取，不分年齡每人1盒(依現貨盒裝數量約4或5劑)，預計至少執行至春節連假後，並視國際疫情和國內狀況決定是否延長。

1/3起桃機「4據點定時」發放快篩 首日領取率近3成較預期踴躍1/3起桃機「4據點定時」發放快篩 首日領取率近3成較預期踴躍

疾管署發言人羅一鈞今天說明，昨日共發出2萬436盒，包含出境1萬2792盒、入境7644盒；以發放時段出入境旅客數估算，領取率近3成，比預期踴躍。

由於近來國內疫情持續攀升，適逢新年度開始，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，預估1月中下旬將達到疫情高峰，單週就診人次上看1.8萬至2萬人之間，且不排除JN.1在1月底或2月初將成為主流病毒株，由於年節期間聚會多，228連假年假也緊接著到來，年後可能迎來另一波疫情小高峰，因此呼籲民眾儘早接種新冠XBB疫苗。

羅一鈞提醒，出國期間或返國後，若有發燒或急性呼吸道症狀，可以立即拿出試劑使用，以及時分辨是否為COVID-19感染，並有助於後續就醫診治。如快篩陽性應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC (旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，獲得完善醫療照護。
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更新時間 : 2024-01-04 19:10 GMT+08:00

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