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2023臺股回顧　臺灣集中保管結算所:19歲以下臺股新開戶比例攀升

By 台灣英文新聞
2024/01/04 17:19
2023臺股回顧19歲以下臺股新開戶比例攀升年度臺股人氣王出爐。（圖／臺灣集中保管結算所）

2023臺股回顧19歲以下臺股新開戶比例攀升年度臺股人氣王出爐。（圖／臺灣集中保管結算所）

時序邁入龍年，回顧2023年臺股表現，大盤指數從14,108點，一路震盪向上，最多上漲超過3,800點；相較2022年全球股債市雙跌局面，2023年臺股表現相當亮眼。根據集保結算所大數據平台統計，截至2023年12月底，臺股證券戶數全年新增97.8萬戶，開戶人數達1,227萬人，凸顯國內投資人對臺股市場參與相當熱絡。

再看臺股首次開戶年齡層分布，以20-29歲占比最高，達4成以上；另首次開戶有年輕化趨勢，相較2022年19歲以下首次開戶占比為15.26%，2023年明顯成長至21.07%，投資理財教育向下扎根趨勢成形。至於標的部分，2023年底國內投資人持股前10大依序是：中鋼、台積電、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、開發金、鴻海、聯電、元大台灣50(0050)、玉山金及中信金。

集保結算所大數據平台進一步分析，若將投資人分為22歲以下學生族，23-65歲上班族、家庭主婦，及66歲以上退休族，可發現年齡層不同，持股偏好差異極大。以22歲以下學生投資族為例，截至12月底，前5大持股分別是國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)、中鋼及台積電；臺股ETF強占前3名，顯示分散及固定配息特性，對學生族群有一定吸引力。

至於臺股投資主力上班族及家庭主婦，持股占臺股總市值約67.9%，前5大持股分別是：國泰永續高股息(00878)、台積電、中鋼、元大高股息(0056)及鴻海，其中國泰永續高股息(00878)股東人數已超過百萬人，而台積電也有近百萬股東，相較學生族投資人，上班族及家庭主婦明顯更青睞大型電子股。

值得注意的是，儘管近幾年臺股ETF迅速竄起，但退休族投資仍以個股為主；截至12月底，前20大持股中沒有一檔臺股ETF進榜，而金融股則占半壁江山，其中前10大分別是：中鋼、開發金、聯電、鴻海、台積電、國泰金、新光金、群創、中信金及兆豐金，顯示臺股ETF投資在年齡分層上，出現強烈對比，相較退休族，年輕學生族更偏好分散投資一籃子股票。

最後看2023年臺股熱門人氣王，發現股東人數新增前5名中，學生族與上班族、家庭主婦之持股幾乎一致，清一色是ETF，包括復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、元大美債20年(00679B)、元大高股息(0056)及復華富時不動產(00712)；而退休族部分，除復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)外，其餘仍以個股為主，顯示近年來國人投資理財標的越加多元化，ETF在臺股的重要性持續提升，且深獲市場認同。

回顧2023年，進而展望2024年，投資人應審慎評估自身的投資能力及所能承擔之風險，選擇符合自己需求之投資組合，並適時檢視各標的狀況是否與自己的投資目的相符，避免追高殺低，理性做出決策，方能創造投資效益。

更新時間 : 2024-01-04 19:10 GMT+08:00

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