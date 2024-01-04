中山區注意！這些人半價嗨嗑台北寒居BeGood餐廳　只有5天限量登場！

寒居酒店BeGood餐廳將於推出中山區居民及公司員工午餐5折優惠，憑相關證明文件（如身分證、社區住戶識別證或員工名片等）可享午間單點包括「炭烤菲力」、「油封鴨腿班尼迪克蛋」、「虎蝦海鮮粥」等27款經典人氣料理，每日限額30名。

BeGood輕食麵包推薦「酪梨吐司、黑橄欖、帕馬森起司、羽衣甘藍」新鮮酪梨塗抹炭烤酸裸麥麵包，堆疊營養豐富的羽衣甘藍、刨滿帕達諾起司並擺上風乾番茄與黑橄欖增添鹹酸明亮滋味，苦韻交揉獨特爽口滋味。

開胃菜推薦「柑橘漬青甘、柿子、紫蘇」選用日本青甘並以檸檬柳橙萊姆及些許辛香料醃製，後經蘋果木冷燻風乾熟成，搭配柚子柿乾、綜合柑橘醬汁與紫蘇油，口感層次豐富，尾韻更能感受青甘的鮮甜。

湯品推「栗子南瓜湯、綜合菌菇」選用來自日本北海道的栗子南瓜，加入雪莉醋拌炒過的杏鮑菇、柳松菇等，湯頭濃郁細緻帶有淡雅栗香，一嚐食材最原始的酸甜口感。



虎蝦海鮮粥。（圖／飯店提供）

主菜匯集11款經典人氣餐點，餐廳招牌「炭烤菲力、奶油白菜、白花菜泥、紅酒芥末醬」將油脂清爽口感軟嫩的厚切菲力牛排放入 Josper 烤箱直火炭烤至三分熟，表皮焦香，肉質呈現誘人紅寶石色澤， 入口瀰漫煙燻香氣。人氣熱賣「虎蝦海鮮粥、黑橄欖、帕馬森起司、羽衣甘藍」虎蝦頭及雞高湯細細熬煮出富有濃郁蝦子甜味的湯頭，再加入炒過的中卷丁、蛤蜊、醃漬美白菇與鴻禧菇等海鮮，將大海的鮮甜滋味濃縮進義大利米心。

「油封鴨腿班尼迪克蛋、綜合沙拉」選用歷經香料醃製、低溫慢烤24小時的宜蘭櫻桃鴨腿入鍋煎至表皮酥香，扎實馬芬搭配柔嫩水波蛋、酸香濃滑荷蘭醬及鹹香油封鴨腿一起享用，讓經典美式餐點洋溢法式優雅。此外，亦有人氣必點「爐烤薩索雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖」、「雞蛋仔、炸雞、高麗菜沙拉」等多款主菜可以選擇。



油封鴨腿班尼迪克蛋。（圖／飯店提供）

誘人甜點「炙燒乳酪、無花果、優格、柚子雪酪」以焦糖化的乳酪為基底，搭配優格泡泡、新鮮無花果、覆盆子、焦糖榛果碎片和柚子雪酪，細細品味酸甜口感。「千層酥、龍眼蜜、鐵觀音冰淇淋」以誘人可口的千層酥包覆著台灣在地龍眼蜜製成的蜂蜜慕斯、蘭姆酒所泡製的煙燻龍眼與香草香緹，再撒上香草莢粉的榛果帕林內，配上鐵觀音冰淇淋、奶油焦糖醬，感受豐富內餡所帶出的多層次口感。

「草苺法式薄餅、杏仁、草苺雪酪」於軟Q可口的香草薄餅內抹上草莓香緹、當季新鮮草莓、草莓雪酪等豐富草莓製品內餡，最後再灑上杏仁片和薄荷葉點綴，感受口中草莓香氣迸發及淡淡的薄荷香氣。