新北石門草里漁港x茶山步道　漁港垂釣品嚐在地茶品

新北市石門區草里漁港釣魚咖啡館-「金點草里驛棧」 ，提供石門在地的特色美食、茶飲及釣具租借服務， 並結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術造就不同的漁港特色， 其中販售的鐵觀音茶品原料， 就來自一旁茶山步道內日治時期延續下來的茶園， 歡迎民眾來漁港釣魚品茶、石門茶山步道踏青探訪山中茶園。

金山區漁會經營的「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「 海之音」裝置藝術，讓民眾透過聽筒聽到來自海中槍蝦活動、 透抽求愛、船隻行駛等獨一無二的聲音， 還能現場聆聽漁港海風及潮汐拍打的自然聲音。驛棧並提供民眾石門 鐵觀音茶飲、坪林特產的蜜香紅茶及包種茶， 餐點部分也推出採用北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉， 另提供釣具租借服務， 使漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所， 將草里漁港打造為釣魚天堂，並於港內設置「大咬貓」、「 草里ㄟ家」塗鴉、「大咬壁畫牆」、「草里好朋友」等裝置藝術， 透過藝術力的融入讓民眾感受及體驗海洋魅力。

石門區位於北海岸臺地的背側，製茶已有百年歷史光景， 不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質， 得天獨厚的地理位置，造就石門鐵觀音甘醇可口、別具風味， 金點草里驛棧使用在地鐵觀音茶加上新鮮牛奶， 製作出別具特色的鐵觀音奶茶，是觀海的最佳搭配飲品。 在驛棧品嚐完鐵觀音奶茶後， 可由草里漁港斜對面草里市民活動中心旁道路，前往茶山步道入口， 車程約5分鐘，步道沿途兩側是各式的茶花及茶園， 可漫步其中欣賞滿山的綠意與茶香， 而步道的盡頭是海拔約四百公尺的觀賞台，從這可遠眺太平洋， 亦可俯看石門風情，將山巒風光盡收眼底。

新北市漁業處表示，近年推動「嗨漁港」計畫， 翻轉民眾對漁港的既有印象，透過藝術品的創作將「藝術力」 融入草里漁港， 港內的草里驛棧也結合農漁會販售在地特色餐點及農漁產品，讓民眾 來草里漁港不僅可在驛棧休憩與品嚐在地石門鐵觀音， 也可在港內體驗垂釣， 順道還能至鄰近的茶山步道健行探訪山中茶園，歡迎來體驗北海岸的 漁港特色。





「大咬貓」裝置藝術。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

「海之音」裝置藝術。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

茶山步道健行。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

「金點草里驛棧」飲品。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

「金點草里驛棧」餐點。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

「大咬壁畫牆」裝置藝術。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）