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假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/04 17:12
彰化立法委員第1選區無黨籍候選人蘇群傑政見（圖／截自中選會）

彰化立法委員第1選區無黨籍候選人蘇群傑政見（圖／截自中選會）

中選會3日公布本屆正副總統、立委選舉公報，其中不乏各式奇葩政見，讓人嘖嘖稱奇，其中有火鍋不能加芋頭、刑罰應加罰抄道德經、要種椰子樹、提倡台灣雜種優勢等，還有把公報當求婚啟事，當真無奇不有，次次都有新花樣。

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翻開選舉公報，滿滿創意、荒謬的政見，反客為主成為網友關注焦點。台北市立委第三選區無黨籍立委候選人陳源發，畢業於輔仁大學西班牙語文學系，曾經擔任過人民之聲出版社社長，在第七項政見中提倡「雜種優勢」（hybrid vigor），引進世界各地健康聰明漂亮的青年男女和台灣人交配，增產優秀人種。

假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
（圖／截自中選會發布之第11屆區域立法委員選舉公報 台灣英文新聞後製）

台灣維新黨推派的朱翊銘參選台北市第6選區立委，曾任酒店公關、AV男與手天使，現在從事性產業經紀。政見包含推動性工作合法化、大麻合法化、每月每人發10000元的基本收入，生理女也可以加入黑道，以及「火鍋不可加芋頭、咖哩飯不得拌」等。

假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
（圖／截自中選會發布之第11屆區域立法委員選舉公報 台灣英文新聞後製）

彰化立法委員第1選區無黨籍候選人蘇群傑，畢業於淡江大學歷史系，現值為秀水鄉清潔隊隊員，花了20萬登上選舉公報，就是為了可能在對岸的心儀女性求婚，在他的第7項政見，就是「站在中華民國共產黨竊據地上的盧冠妤，嫁給我。」

單身的蘇群傑昨日在公辦電視政見發表會中提及， 十多年前就喜歡盧女，但不知如何表達，盧女後來去西班牙、大陸讀書，並另結識男友，現在應該人在中國。他與盧冠妤大概2、3年未見，臉書被對方封鎖三次，但他仍然很喜歡對方。他坦言透過報章電視廣告表達太貴，因此就想到利用投入這次選舉，向她做真情表達。並強調花20萬保證金登公報，覺得很值得。

假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
（圖／截自中選會發布之第11屆區域立法委員選舉公報 台灣英文新聞後製）

台北市第5選區9號立委候選人張華特，是台灣麻將最大黨副主席，政見是打麻將不等於賭博，應該除罪化，將人民打麻將休閒娛樂基本權利還給人民。此外，他還提倡成立麻將體育委員會，辦理國內和國際麻將競技邀請賽，行銷台灣。

假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
（圖／截自中選會發布之第11屆區域立法委員選舉公報）

花蓮縣1號無黨籍立委候選許願神，訴求也很特別，他提倡花蓮海岸消波塊堤增強建置， 「多種椰子樹椰奶水可喝、椰殼可造衣造紙」、 「好草可養羊增加產業收益」、「花蓮海岸用廚餘養魚，魚有得吃，就會游來增加外匯收益，造花蓮經濟起飛。」

假參選真求婚！ 選舉公報奇葩政見：火鍋不加芋頭、雜種優勢、抄道德經、種椰子樹
（圖／截自中選會發布之第11屆區域立法委員選舉公報）
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