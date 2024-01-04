富邦金控及子公司「2024保險品質獎」獲頒九項特優獎項

《現代保險雜誌》今(3)日舉行「2024保險品質獎」 頒獎典禮，富邦金控榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽獲「 知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「 最值得推薦」四項特優；富邦產險獲「最佳形象」、「售後服務」、 「最佳專業」及「最值得推薦」四項特優， 富邦金控及旗下子公司共獲九項特優，優異表現深受大眾肯定！

《現代保險雜誌》為國內具指標性的保險專業雜誌，《 現代保險雜誌》 每年舉辦之保險品質獎是國內最具影響力的保險類獎項之一， 其結果反映消費者與千大公司對產壽險公司最直觀的評價， 亦獲各界肯定與重視。

富邦金控董事長蔡明興表示，此次富邦金控及子公司很榮幸能在《 現代保險雜誌》「2024保險品質獎」獲得九項特優獎項， 感謝各界的支持！在本次的「千大企業保險購買行為及滿意度調查」 中，富邦金控更在金控公司類別中榮獲「最值得推薦」第一名， 且富邦人壽、富邦產險也分別在壽險公司類「專業服務」及「 值得推薦」、產險公司類「最佳形象」、「最佳專業」、「 最佳售後服務」及「最值得推薦」分別獲得第一名， 這也代表大眾對富邦金控各面向的肯定。未來， 富邦金控及旗下子公司也將持續秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神， 致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，朝「 亞洲一流金融機構」願景邁進。

此外，富邦金控也致力推動永續經營，自2015年全面啟動「 永續經營ESG願景工程」，2021年起更聚焦ESG四大策略主 軸「低碳、數位、激勵與影響」，2022 年富邦金控接軌國際，成為百分之百再生能源倡議（RE100） 會員，並正式通過科學基礎減碳目標（SBT）審查， 展現實踐永續承諾的決心。 富邦金控及子公司優異的永續經營表現深獲國際專業肯定， 已連續七年入選道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「世界指數」 成分股，連續八年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股； 連續七年入選MSCI永續指數成分股，MSCI ESG評比獲AA級評等；Sustainalytics永續績效 評比名列亞洲保險產業冠軍；Institutional Shareholder Services(ISS)獲企業ESG表現Prime評級。

富邦人壽八度獲獎 持續推出多元保險商品提供客戶完善保險規劃

《現代保險雜誌》公布「第30回全國最佳壽險公司排行榜」 大調查，富邦人壽第八度獲得「知名度最高」、「業務員最優」、「 理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優，並在「第22回千大企 業保險購買行為暨滿意度」調查中，得到各大企業肯定為「 專業服務」及「值得推薦」第一名，經營服務有感， 深獲民眾及企業信賴。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽身為國民品牌， 持續推出多元化的保險商品， 透過業務員從公平待客的核心精神出發， 提供最適合客戶的完善保險規劃；並以客戶為中心， 全面導入保險科技運用，利用FBFLi客群關係聯繫系統、 線上保單健檢等數位工具支援，打造專業、高效的業務團隊； 同時推出24小時線上理賠申請，及「理賠聯盟鏈」、「 理賠醫起通」等多項數位理賠服務，提升理賠效率， 提供迅速且便捷的理賠服務。

連續22屆榮獲千大企業最推崇的產險公司 富邦產險專業品質備受肯定

富邦產險連續22屆榮獲《現代保險雜誌》「 千大企業保險購買行為及滿意度調查-最受推崇的產險公司」， 並勇奪保險品質獎「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」 及「最值得推薦」共四項特優，完善的經營策略與穩健的財務狀況， 富邦產險專業品質深受企業青睞與肯定。

根據本次調查，有超過八成企業購買保險的最大動機是「 為相關風險做危險管理」， 有感於企業客戶若遭逢意外便有鉅額損失的可能， 富邦產險從事後補償到事前防阻，投入損害防阻近30年， 致力提供客戶更完整的風險解決方案， 亦積極尋求跨領域的戰略夥伴， 從第三方公正的角度給予客戶專業建議， 同時更透過研討會與教育訓練，介紹國際消防與工業安全新知， 提供企業客戶交流平台。

富邦產險秉持穩健成長的經營態度， 在各大國際信用評等機構亦連年獲得傑出成績， 專業更獲國內外多項獎項肯定。富邦產險不斷追求創新， 以成為客戶的「全方位風險管理顧問」為目標， 與客戶一起面對各種新興風險的挑戰，支持客戶永續經營， 實現保險穩定社會的價值。

富邦產險獲「最佳形象」、「售後服務」、「最佳專業」及「最值得推薦」四項特優，富邦產險林國鈺資深副總經理與同仁合影。（圖／富邦金控）

富邦金控、富邦人壽、富邦產險於《現代保險雜誌》「2024保險品質獎」獲頒九項特優獎項！（圖／富邦金控）

富邦金控榮獲《現代保險雜誌》「最值得推薦」特優，由富邦人壽李忠副總經理代表領獎。（圖／富邦金控）