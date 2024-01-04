新北鳳鳴國中教師共學推動雙語教學

新北市鳳鳴國中自111學年度起成立「 雙語教師專業社群」， 透過教師專業社群合力編輯視覺藝術雙語教案， 並結合外師資源推動健康教育雙語教學， 目前同步在輔導活動課程進行雙語教學， 鼓勵教師勇於跨出雙語授課的第一步!

鳳鳴國中校長林世慶表示，「雙語教師專業社群」 能帶著校內教師共備雙語教學，促進教師團隊更認識雙語教育， 也邀請講師入校座談分享雙語教學的推動經驗， 並引進國內外雙語教學資源，鼓勵教師加入雙語授課行列； 校內目前除了外師的健康教育雙語課程， 也順利完成視覺藝術雙語教案編輯， 更開始在輔導活動課堂推動雙語教學。

綜合領域教師陳羽萱提到，輔導活動重視溝通互動及表達， 教師可先評估學生英語程度，再設計適切的雙語課程內容。 除了增加「課室英語」的出現頻率， 也嘗試在授課簡報中融入英語字句，增加學生接觸英文的機會。 嘗試一學期後，發現學生普遍能聽懂課室英語並給予回應， 也不排斥課程中出現英文，甚至會相互協助說明幫助理解， 這樣的課堂風景超乎期待。

鳳鳴國中外師Justin主要進行校內健康教育雙語教學， 而平日學生在校常與Justin互動，例如Justin參觀社團 活動時，射箭社學生會熱心地搶著分享如何命中靶心， 孩子們靈活運用雙語豐富自我學習經驗，也讓校園氣象煥然一新。

參與雙語課程的王同學提到， 雙語課程讓自己多了與外師交流的時間，豐富的上課內容， 也讓自己不知不覺中增加許多單字字彙量，提升外語能力。 劉同學也說到，自己因為雙語課程多了許多英語口說的機會， 像是上台分享自己設計的內容等。以往總不太敢開口說英語， 現在學校雙語課程的互動學習，讓開口說英語不再是件難事!

雙語教師專業社群更藉由共讀雙語教育推手-林子斌教授的《 雙語教育：破除考科思維的20堂雙語課》， 從檢視校內師資人力及學生學習現況， 發展適合師生的雙語教學模式。每一次的共學與共備， 都能讓校內雙語教學持續精進。此外，除了推動雙語課程之外， 朝會活動、環境標示也常見雙語蹤跡，營造雙語學習情境。

教育局表示，新北市從「學習生活化」、「教學科技化」、「 師資專業化」、「在地特色化」、「模式多元化」等五大面向， 逐步推動雙語教育，鼓勵學校教師發展雙語教育課程， 參與雙語教師專業社群，同時也提供教師分享與學習的機會， 從生活環境開始攜手打造新北雙語課程及學習情境。

外師帶學生透過英語線上平台練功． （圖／新北市教育局）

國防教育雙語教學．（圖／新北市教育局）

鳳鳴國中外師辦理拓客營隊．（圖／新北市教育局）

雙語環境-外師探家政課．（圖／新北市教育局）