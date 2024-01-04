2023臺灣集中保管結算所8亮點　保管市值創歷史新高

2023年全球資本市場波動，而臺灣在基本面穩健及公司治理持續進步下，加上產業題材波動，臺股表現亮眼，2023年底集中市場收盤指數為17,931點，漲幅26.8%。2023年底集保庫存保管的股票、債票券、基金等有價證券總市值高達85.37兆元，相較前年增加24.5%，創下歷史新高。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所在金管會指導及金融業者支持下，非常重視服務韌性及永續發展，在秉持利他共好的核心理念，善用科技布建市場基礎建設，提供跨域多元服務，實現「金融基建，數位共好」的企業價值。

2023年集保結算所業務推展成果豐碩，重要業務亮點如下：

開放證券服務，三業全數上線

集保結算所推動開放證券公開資料查詢新服務，2023年底證券、期貨及投信投顧三業別均完成上線，並與3家第三方服務提供者(TSP)合作，提供投資人便利多元的查詢服務。

股務事務電子通知，投資人熱烈響應

股務事務電子通知平台2023年6月底上線，提供發行公司股利發放電子通知服務，半年來即有近千家公司簽約，百萬人次股東同意採用，其中有87%的投資人透過集保e手掌握App申請，投資人熱烈響應，亦協助淨零排放。

視訊股東會平台，推升數位便民

2023年集保結算所升級視訊股東會平台，提供發行公司召開視訊輔助股東會(混合型)或視訊股東會(純視訊)使用，股東可於平台辦理報到、觀看直播、文字提問及參與議案投票。此項便民的數位服務，去年計96家公司採用，較前年成長24家。

股東會電子投票，改變股務生態

2023年計有2,092家上市、上櫃及興櫃公司，採用集保結算所的「股東e服務」中的股東會電子投票，電子投票率達到60.51%，公司總數、電子投票筆數及股數皆創下歷史新高，也改變臺灣的股務生態系，更能實踐股東行動主義。

ESG IR平台，開創永續未來

集保結算所的投資人關係整合平台(ESG IR平台)除揭露我國公司治理評鑑外，更囊括全球6大ESG評等機構對臺灣600多家上市櫃公司的評等，2023年12月參考IOSCO準則發布「ESG評等機構行為準則」，提升評等透明度與國際接軌。此外也推出「股東會投票逐案揭露服務」及一系列ESG投資篩選功能，為臺灣責任投資實踐的里程碑。

境內基金集中清算平台，推升轉型升級

集保結算所於2023年6月建置境內基金集中清算平台，提供境內基金申購、買回及收益分配等交易資訊及款項收付集中處理機制，透過集中處理、彙整收付，建立基金市場標準化與自動化機制，至今已有14家投信及7家銷售機構加入，基金規模市占率達56%。

集保e手掌握，促進綠色創新經濟

集保e手掌握App推出以來成長快速，使用戶數已逾440萬戶，提供證券、存款、基金等多元資產一站式的查詢服務，另「連結銀行」及「股東e服務」，更是市場獨家服務，深耕綠色數位金融，大獲市場好評，並榮獲2023國家品牌玉山獎最佳人氣品牌類獎項的肯定。

基富通普惠金融，服務創新高

集保結算所子公司基富通證券，持續落實普惠金融政策，提供安全友善理財平台與推廣正確基金理財觀念，至2023年底平台開戶數達25萬人，基金存量超過1,200億元迭創新高。同時集保結算所呼應資本市場藍圖政策，成立好好退休準備平台，結合退休投資與保險保障。好好退休準備平台目前共有52檔基金，基金存量近30億元，另與15家保險公司合作提供保障型保險商品，增進金融服務的便利與可及性。

展望未來，迎向變革、推升永續，是集保結算所的目標，而強化數位金融及落實普惠金融，更是發展的重點。集保結算所將持續優化核心業務，拓展數位創新業務及應用場景，也研議多項金融市場數位創新，提供可滿足新時代投資人的全方位服務，推升金融深化及國際競爭力。