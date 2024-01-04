有兩把刷子的男人　新北「行繕英雄」用油漆刷亮弱勢的家

為打造志願服務性別友善城市， 廣邀更多男性投入志願服務， 新北市志願服務推廣中心於去年底開辦「刷亮居家、行繕英雄」 志工培力方案，共招募20名男性志工成為「行繕英雄」， 陸續到弱勢家庭幫忙居家修繕和油漆粉刷，藉此改他們的居住環境， 刷出新曙光。

為使服務更落實， 志推中心特別邀請伊甸基金會無障礙住宅發展中心主任沈秉諭， 與油漆師傅紀傑智、紀天明等人擔任訓練講師， 透過課程和實作教導志工油漆粉刷的技巧， 並媒合有實際需求的弱勢家戶，陸續到新莊、 樹林及板橋地區弱勢家戶服務。

沈秉諭表示，該中心長期培訓「羅賴把」修繕志工， 讓他們擁有修繕技能，再前往弱勢家庭服務， 期許志工成為家園守護者。紀傑智、 紀天明兩位油漆師傅則從如何去除壁癌、批土補土、 防水措施到油漆粉刷，一步步指導、實作，讓每位志工都能擁有「 兩把刷子」。

參與服務的劉姓志工表示，雖然在刷天花板時脖子跟手很痠， 但是覺得很有意義，因為不僅學到專業技巧，還能助人。 另位江姓志工表示，之前從未做過志工服務， 以為擔任志工就是到弱勢家庭關懷服務， 沒想到可以透過油漆的實作，讓他們的舊家煥然一新。

服務對象之一的板橋林小姐，為低收入戶家庭， 除了要扶養兩個年幼子女，還有一位失智長輩需要照顧， 因經濟負擔沉重，家中房屋雖然壁癌嚴重多年，卻無錢可以整修， 經過志工修繕粉刷後，整個家感覺更加明亮了，她相當的感恩。

社會局長李美珍表示，新北市志願服務男女比約為1:3， 希望透過規劃較符合男性志工興趣和需求的服務內容， 以帶動更多男性參與。志願服務不分性別，有熱情和愛心最重要， 歡迎有意願者，與新北市志推中心聯絡，服務專線2981- 9090。