台北喜來登大飯店「龍躍鳴春」年菜熱賣推薦

過年氣氛越加濃厚，不少民眾開始物色年菜組合。隨著多元飲食習慣改變，「現做即食」的熱年菜成為近年最受歡迎類別，其中又以菜色豐富多樣的「年菜套組」深受喜愛，自年菜預購開跑以來成為買氣最旺組。台北喜來登集結館內餐廳推出多樣年菜，首推米其林一星請客樓的川揚家宴組，招牌鮮濃鮑魚一品雞、蘋果木燻牛肋排等當日現做現食，過年圍爐大器又有面子。異國年菜人氣之選擇為Sukhothai「鴻運開泰」年菜套組，酸辣開胃適合嘗鮮家庭。另外，年節贈禮不可少，辰園粵菜餐廳人氣第一的「步步高陞」雙糕+XO醬禮盒，香軟嫩滑吃的到臘腸鹹香的招牌蘿蔔糕，送禮自用兩相宜。台北喜來登「龍躍鳴春」年菜熱賣中，2024/1/5 前預付享 9 折，致電02- 6633-8041或官網線上購物平台預訂。

米其林熱年菜組，在家輕鬆摘星

近年來熱年菜成為消費新趨勢，台北喜來登米其林一星餐廳「請客樓」獻上「祥龍迎春」年菜套組，由星級主廚許宏德以海陸珍饈打造澎派川揚宴，特別推薦米其林指南必嚐的「鮑魚一品雞」遵循古法的雙道工序，將老母雞、豬大骨以大火熬煮至奶白湯色後加入金華火腿、干貝、鮑魚與小土雞後進行第二次慢火燉煮，湯頭濃郁香潤滋喉。套組尚有功夫五小碟、剁椒酸菜龍虎斑、蘋果木燻牛肋排多道除夕必備佳餚，每套16,800元。

小家庭也可選擇自由搭配的年菜單品，請客樓招牌菜「花膠白鯧米粉湯」大器上桌，細溜的米粉吸滿鮮美湯頭，搭配外酥內嫩的炸白鯧，象徵年年有餘。不容錯過歷年年菜之王「雲腿濃湯佛跳牆」由小土雞、干貝、金華火腿、火爪腿等入甕注入老母雞湯底，依序堆疊頂級婆參、瑤柱、鮑魚、花膠等高奢食材，是許多老饕的最愛。過年期間現做現取，不必勞煩家人，在家也能輕鬆摘星、品嚐米其林大廚的手路菜。

異國年菜正熱門，換換口味嘗鮮

過年吃膩了中式年菜，台北喜來登推出多樣異國風年菜。日式料亭「桃山」除了日本年節必備的「御節年菜」三段重以外，還有傳統圍爐必吃的鍋物：嚴選頂級佐賀牛小排、台灣黑毛松阪豚呈現「豪華海陸涮涮鍋」，每份8,888元。特別推薦「SUKHOTHAI」泰式餐廳的「鴻運開泰年菜組」，由泰籍主廚呈現正宗泰式料理，綜合酸辣拌海鮮、碳烤松阪豬、香蘭葉包雞、清蒸檸檬龍虎斑等八道式佳餚，每套9,888元，酸辣帶勁開好運。

除夕圍爐菜大口吃肉才過癮，頂級牛排館「安東廳」由星級主廚吳小芳顧問規劃「美國頂級 30 天乾式熟成帶骨肋眼」套餐，每份4,880元。「比薩屋」義式餐廳則推「豪華海鮮燉鍋」以鮮活波士頓龍蝦與青殼龍蝦為主角，加入彈牙的澎湖小卷、自製松露鮑魚麵餃以及新鮮蛤蠣，散發澎湃海洋風味，每份5,280元。

年節贈禮不可少，龍年伴手好選擇

龍年伴手禮首推，寒舍集團旗下年節禮盒銷售第一名的辰園「步步高陞」雙糕+XO醬禮盒組，手工製作的港式蘿蔔糕搭配芋頭糕，甘甜白蘿蔔絲炒玫瑰臘肉、蝦米等豐富佐料，蘸上寒舍家傳的經典美味XO醬，悉心手工慢炒干貝、蝦米、金華火腿、辣椒等，鹹香帶點辣韻，絕對是送禮自用最佳首選。亦有新品「抹茶御品紅豆年糕」嚴選上等抹茶粉融入嫩滑糯米粉，搭配香甜鬆綿紅豆餡，呷甜甜好過年！即日起至2024/2/3可致電02- 6633-8041或至官網線上購物平台預訂，2024/1/5 前訂購預付另享 9 折早鳥優惠。