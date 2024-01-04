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中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/04 15:20
中選會發布2024年總統大選選舉公報（圖／截自中選會　台灣英文新聞後製）

中選會發布2024年總統大選選舉公報（圖／截自中選會　台灣英文新聞後製）

2024年總統及立委選舉將於下週六1月13日登場，三黨候選人於政見會及辯論會上攻防對決，往來交鋒，中選會也於選前十日公布選舉公報，包括三黨總統與副總統候選人的學經歷及政見。

1號：民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈

柯文哲出生於1959年8月6日（64歲），為台灣大學醫學系畢業、台灣大學臨床醫學研究所博士。曾任美國明尼蘇達大學外科研究員、台大醫院創傷醫學部主任、台灣大學醫學院專任教授、台北市市長。

吳欣盈出生於1978年5月18日（45歲），為美國衛斯理學院國際關係、美術史雙學士，英國科陶德藝術學院文學碩士。曾任英國倫敦美林證券資產管理公司投資分析師、世界經濟論壇全球青年領袖、新光人壽保險股份有限公司副總經理、台灣工商企業聯合會理事、新光人壽慈善基金會董事長。

中選會公布2024正副總統選舉公報 賴蕭配、侯康配、柯盈配學經歷政見看這

2號：民進黨推薦總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴

賴清德出生於1959年10月6日（64歲），台灣大學復健系、成功大學學士後醫學系、美國哈佛大學公共衛生碩士。曾任中華民國第15任副總統、民進黨主席、行政院長、台南直轄市第1、2屆市長、第4、5、6、7屆立法委員、國大代表、立法院跨黨派厚生會會長、立法院司法委員會召集委員、衛生環境與社會福利委員會召集委員、民進黨立法院黨團幹事長、美國國務院「菁英計畫」訪問學人、全國教師會、脊髓損傷協會顧問、成大醫院、新樓醫院主治醫師。

蕭美琴出生於1971年8月7日（52歲），美國歐柏林大學東亞研究學士、為美國哥倫比亞大學政治學碩士。曾任中華民國駐美國代表、國安會詢委員、第5、6、8、9屆立法委員、台灣民主基金會董事、新境界文教基金會副執行長、行政院大陸委員會諮詢委員、海基會董事、總統府顧問、民進黨國際事務部主任、國際自由政黨聯盟副主席、亞洲民主自由聯盟主席、亞洲民主自由聯盟秘書長。

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3號：國民黨推薦總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康

侯友宜出生於1957年6月7日（66歲），為中央警察大學犯罪防治研究所博士。曾任新北市市長、新北市副市長、中央警察大學校長、警政署署長、警政署刑事警察局局長、桃園縣警察局局長。

趙少康出生於1950年11月16日（73歲），台南一中、台中一中畢業、台灣大學農業工程系機械組畢業、美國克雷蒙遜大學機械工程碩士。曾任台灣大學農工系兼任副教授、台北市議員、立法委員、中國機械工程學會理事長、財團法人環境品質文教基金會董事長、環保署長、中國廣播公司董事長。

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更新時間 : 2024-01-04 19:08 GMT+08:00

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