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2024年首場 象限儀座流星雨1/4登場 肉眼可見、上看逾百顆 最佳觀賞地曝光

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/04 14:26
象限儀座流星雨。（圖／台北市立天文科學教育館）

象限儀座流星雨。（圖／台北市立天文科學教育館）

2024年1月有許多肉眼即可欣賞的精彩天象，包含是年度三大流星雨之首的象限儀座流星雨，將在今晚（4日）達到極大，每小時流星數上看逾百顆。台北天文館也將於晚間8時起於YouTube進行線上直播，將流星雨實況帶到觀眾眼前。

台北市立天文科學教育館表示，根據國際流星組織（IMO）預測，今年的象限儀座流星雨在1月4日晚間的每小時天頂流星數（ZHR）可達到80，甚至上看110，除了數量多之外，其特色天象預報是常出現明亮的火球，流星速度中等且少有尾痕。

象限儀座流星雨的輻射點位在牧夫座頭部附近，大約在1月5日凌晨0時從東北方升起，這時已過極大期，且月亮於5日凌晨0時30分升起，月光將影響流星雨的可見度。

因此，想觀賞象限儀座流星雨的民眾可考慮在4日入夜後至午夜之前選擇視野開闊而無光害處，朝背向月亮方向觀看，以肉眼全面掃描天空，享受這場流星雨。此外，天文館也將於當天晚間8時至12時前往位於玉山的鹿林天文台直播流星雨盛況。

天文館解釋，象限儀原是古代用於測量星體位置的儀器，1795年被列入星座名錄。然而現今象限儀星座其實已經除名，但流星雨保留了這一名稱。國際天文學聯合會（IAU）於1922年重新劃定星座，將天空分為88個區域，每個區域代表一個星座。在這次重新劃分中，象限儀座被除名，其原星座範圍現分布於武仙座、牧夫座和天龍座之間。

今年另一個有趣的景觀則出現在1月8日（週五）清晨，屆時殘月、金星、水星與火星將在東南方天空排成一列，早起的朋友們不妨抬頭觀賞。其中水星在12日到達西大距，與太陽相距達23.5度，亮度-0.3等，清晨5時許升起後，與上方的金星並列為天空中最亮，也是最後消失於曙光中的兩顆明星。更多詳細資訊，請參閱台北天文館網站的「天象預報」
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更新時間 : 2024-01-04 19:08 GMT+08:00

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