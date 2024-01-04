日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓

日本能登半島強震舉世關注，衛生福利部今（４）日公布4大捐款管道，5日至19日開放民眾捐款；外交部一馬當先代表政府捐贈6000萬日圓，協助日本救援及災後重建。外交部長吳釗燮表示，「日本有事，就是台灣有事」，現在輪到台灣人展現愛心。

日本能登半島元旦發生規模7.6強震，台灣人相當關心災情，民間也強烈表達欲盡一份心力的心情。衛生福利部今天公布包含銀行、郵政劃撥及超商在內4大捐款管道，所得善款將交由我國外交部援助日本震災。

外交部今日上午舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，吳釗燮於會上表示，台日關係緊密，日本一直是台灣人最喜歡的國家，兩國人民間的情感深厚，一位日本政界友人曾說，台日不能說是朋友，而應是親密如家人，這些年來台日總是在最需要幫助的時刻，對彼此伸出援手，的確就像親密家人一樣。每當災難發生時，台灣和日本始終感同身受，總是第一時間想到對方，像在台南和花蓮地震，日本第一時間派遣救難專家協助搜救，日本在疫情時對台灣捐贈疫苗，累計數量超過420萬劑，「日本對台友好，會一直留在我們心中」。

吳釗燮說，台灣人都很尊敬的日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事，日本有事」，如今「日本有事，就是台灣有事」，現在輪到台灣人展現愛心，也請日本友人接受台灣人民的一點心意，讓善的循環繼續延續。台灣人民希望幫助日本地震災民的聲音不斷湧現，為了響應期盼，行政院責成衛福部開設賑災專戶，提供國內外民眾捐款，同時外交部代表政府將捐贈6000萬日圓賑濟災民，協助日本政府救援及災後重建工作，期盼幫助受災民眾早日走出困境，恢復正常生活，外交部也將請駐日館處持續與日方相關單位密切聯繫，協調後續民間善款捐贈事宜。

日本駐台代表片山和之表示，對於台灣的溫暖關懷善意表達深深感謝，災難發生後，立刻收到蔡總統帶領的台灣各界人士慰問，日本人再次認識到在困難時會支援的真正朋友，令人感到安心及鼓勵，「謝謝台灣」。

衛福部賑災專戶捐款資訊：1月5日起至1月19日止

衛福部提醒，民眾捐款請指定用途：「日本能登半島震災專案」，於公告期間，衛福部賑災專戶的捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。

衛福部指出，為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065，聯絡電話：衛生福利部（02）8590-6666分機6648、6649。

國內

捐款帳號 戶名/

捐款名稱 方式 臺灣銀行（004） 003001727277 「衛生福利部賑災專戶」 網路銀行、自動櫃員機（ATM）、臨櫃辦理 「中央銀行國庫局」 270750 「衛生福利部賑災專戶」 臨櫃辦理 郵政劃撥 50269506 「衛生福利部賑災專戶」 臨櫃辦理 郵政劃撥（ATM) 金融機構代號700

帳號700001050269506 自動櫃員機（ATM）辦理金融卡跨行轉帳捐款 四大超商門市 「日本能登半島震災專案」 7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go

國外