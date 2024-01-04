超級細菌不再有無敵星星？羅氏藥廠新藥專攻抗藥性細菌

抗生素抗藥性（或微生物藥物抗藥性，Antimicrobial resistance，AMR）已是一種沉默的疫情，是全球醫界頭疼不已的公衛威脅，如今人類抗菌之路出現一線曙光。研究顯示，一款新藥能成功對付某種超級細菌（superbug），透過新式的殺菌方法，未來面對各種難纏的病毒細菌，可望不再無藥可醫。

突破

金融時報、CNN 報導，根據 3 日發表於《自然》（Nature）期刊的一項研究，瑞士羅氏（Roche）大藥廠在一期人體試驗中，新開發了一款可有效阻擊「碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌」（carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii，CRAB）的藥物。

機制

研究人員研發出一種肽（生物分子），可讓 CRAB 無法攜帶脂多醣這種化學物質，從而弱化其外膜。由於 CRAB 有內外兩層膜抵禦抗生素，若能攻破此保護層，便能直搗黃龍（細胞質）殺死細菌。

威脅

細菌、病毒、黴菌、寄生蟲都可能產生抗生素抗藥性，根據 WHO，每年 500 萬人因此喪命。

CRAB 是一種極易在醫院環境中傳播的病原，會導致肺炎、敗血症。半世紀以來，CRAB 所向披靡，未有任何新研發的抗生素能有效治療，因此已被世界衛生組織 WHO 列為頭號關切、被美國疾病管制暨預防中心 CDC 視為迫切威脅。

為抗生素研發「開啟了一道門」

伊利諾大學專家 Morgan Gugger 與 Paul Hergenrother 認為，這款名為 zosurabalpin 的藥物，也能用來對付其他具有類似外膜結構的病原，統稱「革蘭氏陰性菌」（Gram-negative bacteria），如綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）、肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）、大腸桿菌（E-coli）等。

殲滅敵軍，不傷友軍

抗生素之所以傷身，往往是因為在殺壞菌的同時，也會一併殺了好菌。二位專家指出，zosurabalpin 具有高針對性的化學反應，意味在消滅細菌的同時，對腸道菌叢的傷害，或可降低。

若能快速診斷出致病的細菌種類，再以專門藥物直接殲敵，不啻是藥物研究的革命性發展。