【台灣總統大選】選前黃金週•候選人拚造勢　侯友宜：高端合約不公布•民進黨就是打假球

民進黨總統候選人賴清德在電視辯論會贊成公布高端合約，國民黨總統候選人侯友宜今天(4日)說，辯論會到現在幾天了，該公布了吧；民進黨國會過半，到現在沒公布，就是在打假球，下午就可公布，以昭公信，不然他每天都要問「高端要不要公布？」

賴清德2023年12月30日在總統候選人電視辯論會上表示，他贊成公開高端合約，因為高端的價格已經公布，人民有知道的權利，也可以避免不斷地惡意攻擊。

侯友宜今天受訪時質疑，這是民進黨一貫伎倆，辯論會到現在已經幾天了，「該公布了吧」，高端要不要公布，是非常嚴肅的誠信問題，不要再打假球了。

媒體報導，大選在即，法務部在行政院會報告須加強查緝的5大境外勢力新興介選模式時，將新住民列為首位；對此，侯友宜表示，民進黨把多元社會掛在嘴巴，實際上都是在騙選票，污名化新住民、去中國旅遊的民眾。

中央社引述侯友宜強調，民進黨應立即道歉，否則就像當年一樣，促轉會像東廠、影射殺傷力最強，藉由國家機器介入選舉，非常不應該。他反對境外勢力介入選舉，但有證據才可辦，沒證據不要捕風捉影。

談到民進黨不斷質疑房產議題，侯友宜表示，這次選舉這麼重要，卻是他看過選風最惡劣的一次，用一種虛編故事、抹黑造謠，惡意藉國家機器、藉掌握網軍側翼，不斷攻擊。他看清民進黨的嘴臉，重要的選舉，居然用最廉價、卑鄙手段騙取選票，如果最後贏得勝選，用此方式傷害人民，巧取豪奪，人民何去何從，將再陷入痛苦深淵。

侯友宜說，凱旋苑從他岳父交到妻子、子女手中，一切合法繳稅、合法申報，2018年就曾被討論過到現在，完全沒有問題。新莊土地2018年也被討論，完全是因為繼承、占到鄰地，但一切都是合法。他已要求律師提告，絕對不客氣。

民進黨黃金週造勢

3日晚新北土城展開

另一方面，民進黨黃金週造勢由3日晚的新北土城首場開始，連續10天全台將舉辦21場大型晚會。賴清德、民進黨副總統候選人蕭美琴、前行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、民進黨新北立委候選人展現團結氣勢。新北市競選總部主委余天原本列在致詞名單，但並未現身。

民進黨總統候選人賴清德提醒支持者，是選票開出來最高的人當選，而不是支持度最高者當選，一定要出來投票，確保最後勝利；他比喻，總統、副總統是手握車輛方向盤，但國會是引擎，國會力量夠、引擎夠力，車才開得快。

賴清德致詞強調，一定要堅持到最後，關鍵的最後一哩路，大家要固票拉票，一定要出來投票，確保最後勝利。

賴清德批評，民眾黨總統候選人柯文哲主張兩岸一家親，辯論時記者問柯文哲，若兩岸一家親，戶長是誰，但柯不敢回答；兩岸一家親背後意義也是一個中國原則，走到底仍是一國兩制。

賴清德呼籲政黨票支持民進黨，他說，大家想想如果民進黨沒有過半，「換誰過半？」不是國民黨過半就是藍白共同過半，但現在台灣22縣市，民進黨僅5席縣市長，若國民黨單獨過半或藍白過半，未來立法院長就是國民黨的韓國瑜。

民眾黨總統候選人柯文哲

3日在桃園行程馬不停蹄

民眾黨總統候選人柯文哲3日在桃園行程也是馬不停蹄，除了在寒風中車掃，也對民眾噓寒問暖，晚間造勢時不僅砲打藍綠，也強調他已經盡到改變台灣歷史的責任，把選舉費用降到國民黨、民進黨的1/10以下。

柯文哲3日在桃園行程除了參拜宮廟，也在桃園市區車掃，晚上則走訪中壢新明夜市與支持者互動，最後則前往民眾黨立委賴香伶的競選造勢大會。

雖然今天氣溫驟降，桃園更一度下起大雨，但柯文哲掃街時仍有許多民眾不畏風雨熱情表態，車掃不時親自當起麥克風手，向街邊民眾拉票，還對路人噓寒問暖，關心民眾衣服是否穿得暖。

當柯文哲車掃隊伍經過時，許多民眾從商家走出來，紛紛搖旗吶喊比出1號手勢，也高喊「棄藍綠，保台灣」、「義無反顧拚一次」等口號，還有民眾穿起充氣暴龍裝，站在人群中為柯文哲打氣。

柯文哲3日晚間出席民眾黨立委賴香伶在桃園三崇宮舉辦的造勢大會，雖然桃園晚間氣溫寒冷，但廟前廣場仍擠滿群眾，座無虛席，當柯文哲進場時，現場民眾不斷高喊「台灣的選擇，柯文哲」。

柯文哲致詞時先向選民懇託，總統票投1號「柯盈配」，政黨票投12號，區域立委則投給賴香伶，他也提到，民眾黨原本只是小黨，外界原本都不看好，但後來一步步克服困難，非常感謝支持者相挺。

柯文哲致詞時批評，國民黨跟民進黨除了統獨意識形態不同，其餘如綁樁、國營事業揩油等作為，實在沒有不同，國民黨吃相比較好看，餐桌禮儀比較好，民進黨不只是整碗捧去，連盤子都吃掉，不要看國民黨跟民進黨在立法院打成一團，「他們錢都是一起賺」。

柯文哲指出，民進黨總統候選人賴清德面對萬里老家違建爭議鬼扯時，新北市府明明有證據、事先也都知情，卻不出面解釋。他質疑，其中一個可能是侯友宜要「養案」，等到最後一週才拿出來打，另一個可能則是互相掩蓋，形成恐怖平衡。

根據中央社，柯文哲也透露，民眾黨不分區立委候選人黃國昌跟他說，空照圖是新北市府某一個員工偷偷拷貝出來。