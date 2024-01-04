噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭

kick平台直播主Harrison（別稱CoolSlickLive）疑染HIV卻繼續在台灣進行不安全性行為，更高調連發種族歧視言論「台灣充斥飢渴老女人」、「日本男生下面很小」、「亞洲女生很虛榮」，引起大批網友撻伐並收到黑道警告。

YouTuber「好機車」、美國DJ Sona Eyambe（嗩吶）於12月30日及1月1日皆上傳影片，揭露Harrison曾偷拍日本泰國女性並在網上販售性愛影片牟利，更曾和HIV患者發生不安全性行為，但他自清測驗3次結果都是陰性，所以他認為自己沒有性病並附上檢測報告，然而讓人起疑的是，報告並沒有顯示負責檢測醫院和檢測者資訊。

Harrison稱自己在日本89天和23名女性發生性行為，其中一位成為他的「糖果媽媽」並自豪表示「這比大多數日本男生一生會見到的女孩還多」，更直指日本女孩厭倦害羞「下面」很小的日本男生，她們想要更刺激的東西。

現在他已來台超過一週，都由某女幫他支付費用還幫他加值悠遊卡，雖然他拒絕但女生堅持，他開玩笑表示自己有肉償，但待了兩週後新鮮感不再，他離開後跑去找新妹，「在日本我想認識人交新朋友，台灣女生雖沒有日本女生這麼辣，但還算吃得下去。」

他分析，自己在台灣的「競爭對手」很少因為外國人不像日本這麼多，「日本是世界最大的城市，就算有100萬個白人，你也會有廚餘可以吃。」也因此他在台灣可拉高標準，他也自知自己是位看起來愚蠢的男性，但卻能和10分的美女約會。

不只歧視女性，他甚至在信義區偷拍一對情侶並評論女生很辣，但旁邊的男生看起來像患有唐氏症，「台灣是一個充滿飢渴老女人的國家」，他將鏡頭對著信義區街頭的女生並開始一一評論，「這很高、穿很少很辣、屁股很翹」，但都被大家忽視，玻璃心碎的他解釋，如果給台灣女生看他有1000個觀眾，她們會立刻跪下，因為亞洲女生都很虛榮。

Harrison說，在台北肯定有日本人，因為有些人用很糟糕的英文文法在罵他，「我睡過的日本女孩比你還多」。

「好機車」的影片隨著時間發酵，立委林靜儀已請移民署及疾管署介入了解，Harrison表示自己開始收到死亡威脅，有疑似竹聯幫成員在臨江夜市送給他一枚鞭炮，並警告他如果敢在碰台灣女性，這「禮物」將會在他的重要部位炸開。

Harrison一撇囂張態度，「很多人不喜歡我，他們根本不了解我，我是一個很好的人。」該名成員叫他離開這地方，他一臉矇樣問離開這夜市嗎？黑道人士說離開這城市，他說我真的很喜歡台北，很想介紹台灣給全世界認識，「我在台灣又沒有做錯什麼事，為什麼有人會對我有意見，我尊重台灣，我尊重女性。」

然而，該名自稱黑道的成員離開後，Harrison拿著鞭炮說他剛收到支蠟燭，很怕走在路上被潑硫酸，但不要潑臉。他強調，還想和交友軟體上認識的40個女生出去，其中一個約他去郊遊，所以不想離開台灣，可能會再待上一個月，並豪氣喊話針對他的人「不要因為我和女生上床而生氣！你們不要再當母胎單身噁男！」



「好機車」揭露美國實況主爭議行為。（影／YouTube）



自稱台灣黑幫示警Harrison被忽視。（影／YouTube）