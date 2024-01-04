跑道擦撞陷火海 驚魂18分鐘 日航完美疏散全機平安的3大關鍵

旅客說是奇蹟，專家說是疏散典範。日本航空（JAL）516 航班 2 日上演了一齣火海驚魂記，從降落東京羽田機場、與海上保安廳飛機擦撞起火、到機上 379 名機組員與乘客全員疏散，18 分鐘的生死交關，人員雖非毫髮無傷，卻堪稱安然無恙。全球在一片驚懼中看著大火吞噬客機，思考這「教科書」般的疏散表現，是如何讓日航通過火的考驗？

先進設計與防火材質

航太科技之進展，大大提升了飛航安全。當代飛機都必須符合 90 秒內疏散乘客的標準，而這架空中巴士 A350-900 引擎設計、油箱的氮泵浦系統、座位與地板的防火材質、機身的複合材質，都有助減緩火勢蔓延。

舊式飛機多採鋁材質，新式飛機則採複合材質，熔點雖比鋁的 600 度為低，其複合結構卻更耐燃。以 A350 的例子，碳纖材質就提供了抵擋外部高溫的一大保護。

刻在骨子裡的安全訓練

前事不忘，後事之師。飛航史上一次次空難、緊急事件，都成了後人強化應急訓練的養分。空服員的定期演練，學著在各種急難狀況下遇事不慌，沉著指引，將 SOP 印在腦海、刻在心裡，當緊急情況發生，才能作出本能般的反應。日航本周才獲 Airlineratings.com 選為全球 25 大最安全航空公司。

40 年前的一場巨災，是日航公司史上的一戳悲劇印記，也是所有新進員工都不可或忘的血的教訓。1985 年，一架飛往大阪的 JAL 123 航班，因波音（Boeing）技術人員修理失誤，導致起飛不久便墜毀山區，機上 524人，僅 4 人生還。

雖非日航之責任，卻是難以抹去的傷痕。為了讓後進銘記在心，公司甚至於 2006 年在羽田機場附近設立了一處紀念設施，展示事件中的飛機殘骸，作為永遠的飛安提醒。「我們絕不會讓類似事件再次發生。」

捨一己之私，換全機平安

516 航班上，有飛行時數 12,000 小時的資深機長，有 12 名訓練有素的空服人員，但之所以能迅速撤離成功，還得歸功於高素質的乘客。在看著飛機起火、濃煙冒起時，雖有零星尖叫，卻無致命的恐慌情緒。

在僅有的 3 條充氣逃生梯中，所有乘客皆能有序快速撤離，捨棄了隨身行李。而這，就是救命關鍵。專家指出，若乘客為了一己之私，試圖打開頭上行李艙搶救財物，必會拖緩撤離腳步，後果不堪設想。2016 年一架在杜拜迫降的波音 777 客機，就上演了混亂的搶救行李景象，機上 300 人雖幸運逃生，乘客的反應卻令人搖頭。

給乘客的啟示

所有人都應從本次事件學到，不可小看機上安全影片，不可輕忽空服員指示。生命必重於身外之物。尊重專業、捨棄私心，方可為自己與他人，博得一線生機。

來源：紐約時報、金融時報、路透社、BBC、CNN



2024 年 1 月 3 日，東京羽田機場，日航客機與海保廳飛機擦撞起火後的機身餘燼。（圖／路透社Kyodo）