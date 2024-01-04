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【全台最大票倉】總統大選新北選舉人340萬•首投族逾4萬 身分證遺失毀損•12日前可申請補換

選委會提醒，1/13 投票日當天各戶政事務所不對外受理戶政業務，選民如發現國民身分證遺失，或毀損無法辨識時，務必把握12日前辦理。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/04 10:28
新北大票倉可說是兵家必爭之地! 台灣民眾黨總統候選人柯文哲（宣傳車上左1）「全台大車掃」活動，2日下午經過新北市板橋區縣民大道與館前西路時...

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第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，將於1月13日投開票。新北市選委會昨(3日) 表示，第16任總統副總統選舉人名冊編造完成，選舉人數340萬餘人，較第15任增加8萬餘人。其中，首投族為4萬餘人。

選委會同時提醒，身分證若遺失毀損，應於12日前申請補、換發。

新北市堪稱全台最大票倉。新北市選舉委員會3日發布新聞表示，本次第16任總統副總統選舉人人數為340萬2064人，其中，男性163萬5390人、女性176萬6674人。

選委會說，以行政區分析，總統副總統選舉人人數以板橋區最多，有46萬489人；相比前次總統選舉選舉人，減少最多人的是永和區，少了2891人。

延伸閱讀: 【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票

【台灣大選】中選會：1月3日零時至13日投票時間截止前　禁止報導散布評論引述民調

選委會表示，新北市首次具有總統副總統選舉權的公民人數，統計有17萬585人；其中「首投族」（年滿20歲，首次具有公民資格者）為4萬餘人。

中央社引述新北市選委會說，總統副總統選舉人年齡層分布，其中以40歲至49歲的族群居冠，有69萬餘人；最年輕的20歲至29歲選舉人數為47萬餘人。

選委會提醒，投票日當天各戶政事務所不對外受理戶政業務，選民如發現國民身分證遺失，或毀損無法辨識時，務必把握於12日前，逕向全國任一戶政事務所申請補發、換發身分證，及時保障公民選舉權益。
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更新時間 : 2024-01-04 19:08 GMT+08:00

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