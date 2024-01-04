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【影】不平靜的日本／東京JR列車爆隨機砍人 至少4人受傷送醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/04 09:38
2024年1月3日近深夜時分，日本東京JR山手線秋葉原站一輛列車發生砍人事件。（圖／路透社）

2024年1月3日近深夜時分，日本東京JR山手線秋葉原站一輛列車發生砍人事件。（圖／路透社）

2024-01-03 10:09更新X社群平台影片

日本東京JR山手線秋葉原站一輛列車昨（3）日深夜發生砍人事件，造成至少4人受傷，而嫌犯的犯案動機則有待警方釐清。

NHK（日本放送協會）轉述警方說法，3日晚間11點時，日本東京JR山手線秋葉原站一輛列車上，一名女子突然拿出菜刀揮舞並攻擊車廂內的4名男子，傷者隨即被送往醫院救治，其中有3人胸、背部傷勢嚴重。

共同社報導，警方獲報後立刻趕往現場並以謀殺未遂罪名逮捕嫌犯，這名嫌犯為一名20多歲的女性，據了解，至少有3名傷者被送往醫院。

朝日新聞報導，這名自稱20多歲的女子在行駛中之列車上隨機砍人，造成至少4名男子受傷，傷勢多集中在腹部、背部和手臂，所幸傷者在送醫前均意識清楚。

據一名24歲的目擊者表示，事件發生當下他坐在列車位子上，突然感到右胸遭到攻擊，並在腳邊發現一把刀，而一名年輕女子則靜靜地站在他面前。

警方表示，受到此次事件影響，JR山手線外回線暫停行駛，而列車在秋葉原站緊急停靠後，這名嫌犯已被帶回問訊。

據了解，嫌犯在偵訊過程中已認罪，但犯案動機以及傷者的最新狀況，警方則拒絕對外透露。

日本的暴力犯罪率低，加上有嚴格的槍枝管制法，持槍暴力犯罪相對少見，但近幾年來卻發生多起備受矚目的持刀攻擊和縱火事件，人們對自製槍枝和爆炸物的擔憂日益增加。

2008年一輛貨車突然衝進人來人往的秋葉原行人徒步區，嫌犯在撞傷人後下車再持刀砍殺路人，最終造成7死10輕重傷的慘劇。最高法院於2015年判決兇嫌死刑定讞，並於2022年7月遭處決。
日本
持刀砍人
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暴力事件

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更新時間 : 2024-01-04 19:08 GMT+08:00

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