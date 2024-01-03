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日本羽田機場飛機擦撞意外　塔台通話紀錄指示海保廳「跑道外等待」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/03 20:45
2024年1月3日，日本航空516班機（空中巴士A350），在與海保廳飛機擦撞後起火燃燒（圖／Kyodo via 路透社）

2024年1月3日，日本航空516班機（空中巴士A350），在與海保廳飛機擦撞後起火燃燒（圖／Kyodo via 路透社）

日航客機與海上保安廳飛機發生擦撞事故後起火，日本運輸安全委員會今（3）日開始正式調查，日本國土交通省也在今日傍晚公布事發前4分鐘，塔台與2架飛機的通話紀錄。

NHK報導，根據塔台紀錄，日本航空516班機已獲准降落，但海上保安廳的飛機並未獲准起飛，只有獲得在跑道外等待的指示。

國土交通省相關人士說法與此相同，事故發生前，塔台已給予日本航空516班機進入跑道許可，並指示海保廳飛機在跑道外等待；而海保廳相關人士則說道，海保廳飛機機長在事發後表示「當時已獲得起飛許可」，雙方消息有著出入。

路透社報導，專家強調，現在就將事發原因講死還為時過早，大多數事故都是由多種因素造成的。

專家也表示，事發地點等同物證，雷達數據、目擊者證詞、攝影機鏡頭也隨手可得，大大減輕了調查人員的負擔。

英國航空顧問公司Ascend by Cirium航空安全總監海斯（Paul Hayes）表示，一個很明顯的問題是，「海上保安廳的飛機當時是否在跑道上？如果是，那是為什麼？」。

日本航空516班機，2日下午5點47分左右於羽田機場C跑到著陸後，不久便與海保廳JA772A固定翼飛機擦撞，2架飛機均起火燃燒。

日航班機367名乘客與12名機組人員皆成功脫逃，其中14人受傷；海保廳飛機機上共6人，5人死亡，機長重傷。
日本
羽田機場
日本航空
海上保安廳
飛機

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