新北藝術STEAM教案作品頒獎 砌土埆牆、青銅器果凍 展現師生創意

新北市教育局日前於民安國小舉辦「 112年度藝術STEAM教案及作品徵選頒獎典禮暨教案發表研討 會」，頒發15件獲獎教案及23件高、國中及國小學生獲獎作品， 並進行特優教案發表及藝術STEAM專題講座； 會場中亦展示獲獎學生卓越的藝術創作， 由得獎學生介紹創作動機及STEAM原理，令人驚豔。

成福國小吳孟芬老師以《土埆厝課程》榮獲教案組特優， 帶領學生從認識土壤、製作土埆、學習焢土窯，到走訪三峽老街， 參觀土埆厝，再學習丈量、砌磚、蓋土埆牆，進而裝飾土埆牆， 舉行入厝儀式，最後設計個人專屬的小磚作品。 歷程中引導學生細細觀察日常中所見「土埆厝」 建築之美及歷史文化意涵，並汲取數學、科學、工程等學科知識， 創造出具有美感的磚牆。成福師生和著泥巴一磚一瓦， 搭建專屬於成福的「成福居」，美得很有溫度!

同樣榮獲教案特優的中山國小劉美玲老師與北市龍山國中洪瑞甫老師 設計《銅色露華濃—故宮食驗室》，以故宮中國寶青銅器「宗周鐘」 為課程主軸，結合藝術、歷史文化、數學及資訊等學科， 打造一堂藝術美感食驗課。課程運用「匠心神技」動畫來說明「 塊範法」內模外範鑄造工程原理， 以3D列印輸出立體宗周鐘模具縮小版， 並與孩子一起計算果凍配方，調製洋菜粉與水的比例， 製成青銅器果凍，一同品嚐古典美。

蘆洲國小學生楊甯琁獲作品組特優，楊同學表示《 歡樂園地旋轉鬧鐘》是利用家中外殼破損但機芯還可以運作的鬧鐘， 加上聲控模組設計成花園結合遊樂園的繽紛作品。當設定時間一到， 鐵打鈴敲擊鈴鐺，聲控模組感應後啟動一旁的遊樂園旋轉飛機。

蘆洲國小吳宸樂、林書羽、張皓崴的作品《太空出任務》， 運用自然課中學習到的電路與摩擦力概念， 美術課的美學設計及英文課的單字標示等內容， 在製作過程中需透過邏輯思考來組裝軌道，讓滾動的彈珠暢行無阻， 機關的設計讓同學在遊玩作品時驚呼連連，讚嘆不已。

教育局表示，新北市重視美感教育， 110年底成立美感跨域共學基地， 作為新北市美感教育跨領域增能、研習、共學的重要基地，其中「 藝術STEAM教育中心」 推動以藝術為核心統整不同學科的跨域教育， 112年為第2年辦理藝術STEAM教案及作品徵選， 吸引了更多老師及學生參與，透過發表會觀摩學習， 展現新北教師勇於嘗試發展藝科整合的課程動能， 以及學生豐碩藝術成果與無限創造力。