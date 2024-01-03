臺灣創新板助攻新創發展　吸引國際級企業加入資本市場

證交所秉持「臺灣創新你我共行」的精神，積極透過「臺灣創新板」扮演創新企業進入資本市場的最後一哩路領航員，協助具前瞻性、創新性與市場性的創新企業加入上市家族，除協助接軌國際市場、提供上市籌資新選擇外，亦搭建新創生態圈與資本市場的橋樑，形塑具「創新+永續」特色的上市新聚落，並積極引導資金活水，讓創新企業藉由資本市場壯大營運規模，共組新創國家隊，奠定我國新經濟基石。

2023年證交所力推新經濟產業發展，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的創新企業，以「臺灣創新板」作為加速進入資本市場的發展路徑，開板以來已累計有24家公司申請創新板上市，其中2023年共有14家申請送件，較2022年8家幾近2倍成長，迄今已達10家公司掛牌，整體市值突破1,500億元，產業涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，持續帶動新經濟產業聚落形成，以「創新驅動」（Innovation-Driven）的經濟成長模式，協助企業拓展國際市場、強化營運韌性、展現創新變革能力，進而推升臺灣創新經濟地位。

2024年證交所將持續辦理國內外招商及全球引資，活絡及催生資本市場動能，並與國發會、數發部、經濟部、文化部、創投公會等單位暨新創生態圈深化合作，期許鏈結資源及擴大影響力，形成數位雲端、綠能環保及生技醫療等三大新經濟產業基石，在多元力量齊助攻下，致力將「臺灣創新板」打造為上市主板中的特色精品店（Specialty store）。

證交所除持續孕育本土新創茁壯發展外，亦積極爭取國際級企業加入臺灣資本市場，現階段已有日本、新加坡、美國、德國及加拿大等新創公司提出來臺上市規劃，其中以AI大數據技術協助日本政府與服務眾多亞洲金融機構進行數位轉型的日本Vpon威朋控股(Vpon Holdings Inc.，VHI)創辦人吳詣泓表示，因深刻感受到臺灣資本市場近年支持新經濟和新創發展的決心，暨臺股籌資便利性、交易活絡度、國際化發展及創新服務等特色吸引，從原規劃在日本上市，改以「臺灣創新板」作為上市首選，未來也將鼓勵更多亞洲數位科技新創公司循相同模式，於我國資本市場上市籌資發展。

「攜手同行，邁向未來（Partners Today Tomorrow and Beyond）」，證交所將持續助攻新創發展，吸引國內外專業投資機構看見臺灣新創實力，展現Home Market優勢，朝3-5年內創新板累計送件達80家公司、10年逾150家公司之目標穩步前進，共創臺灣新價值。