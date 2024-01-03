鶯歌永昌社區奪首屆防暴金像獎銀牌　美香故事引勝

新北市鶯歌區永昌社區民眾美香（化名）因長期受丈夫家暴，甚至遭持刀威脅，永昌里長兼社區理事長獲悉後，除協調並化解家中衝突之外，更鼓勵她加入社區活動。美香在學得防暴理念後，加入社區防暴志工隊，成為推動家暴防治的尖兵。永昌社區發展協會將上述真實故事改編成8分鐘影片，以「鶯歌紫絲齊飆揚、永昌零暴愛遠颺」為題，奪得衛福部第一屆社區金像獎全國銀獎，3日於市政會議中獻獎，副市長劉和然表示這是新北市的榮譽。

新北市社會局長李美珍表示，永昌社區由市府推薦參加第一屆社區金像獎團體組競賽，從全國132件參賽腳本中脫穎而出，繼而拍攝成影片角逐金像獎，再從全國21部防暴影片中奪得銀像獎殊榮，社會局和家防中心都與有榮焉。

永昌社區發展協會於106年開始參與新北市性別友善社區參與式計畫，培力社區幹部及民眾，從公共空間開始營造性別平等的友善環境，並加強社區居民具有性別敏感度，參與新北市家防中心推動的紫絲帶達人、街坊出招等防暴宣導，致力於社區預防性工作。

永昌社區理事長兼永昌里長游武雄表示，家暴議題有可能隱含於社區的角落，受到傳統「家醜不外揚」的陳腐觀念，導致一些受暴的家庭不敢聲張或求救，像影片中美香的故事一樣，所幸她在大家的鼓勵下，勇敢的走出來，現在反成為家暴防治的宣導員。

永昌社區不僅在里內推動，社區發展協會總幹事張雅琇更成為衛福部社區防暴宣講師，前進貢寮、三峽等偏區推動性別暴力防治。 新北市家防中心主任許芝綺說，新北市已培育出38位宣講師、30個社區團體，運用在地資源，發揮在地特色，共同推動性別暴力初級預防，每年約5萬餘人次參加宣導活動，期待暴力零容忍，建立安全、安心、安定的友善環境。