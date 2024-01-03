臺灣期貨交易所大專院校模擬交易競賽 臺中科大財金系、淡江產業經濟系及輔大法語系包辦前3名

為使校園年輕人可藉由模擬交易， 增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管之重要性，期交所「11 2年下半年縱橫期海Trader就是你－ 大專院校模擬交易競賽活動」於10月23日至12月20日展開， 共吸引52所大專院校，計300隊、1,117位學生組隊報名參 賽。歷經長達兩個多月臺股行情劇烈震盪下， 競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果於今日揭曉。有20個優勝隊 伍從300個參賽隊伍中脫穎而出，交易操作績效優異， 期交所將分別頒發6萬元~6千元不等團體獎金， 同時指導老師亦可獲頒3萬元~3千元不等指導獎金。

本次競賽由臺中科大財金系奪冠，第2至第3名則由淡江產業經濟系 及輔大法語系包辦，第4至20名則分別由樹德科大金融管理系、 實踐財金系、高科大金融系、東華財金系、北商財金系(共9隊)、 朝陽科大保險金融管理系(共2隊)、東海國貿系、 北商大國際商務系、北大財政系、東海財金系、 銘傳應用統計與資料科學系等隊伍獲得，期交所除恭喜以上隊伍， 也期勉沒有得獎的隊伍不用氣餒，因為投資理財是一輩子的志業， 參賽過程學習到的交易技巧及經驗更勝於得獎。

本次競賽鼓勵參賽隊伍將兩個多月的競賽歷程撰寫成交易心得報告， 透過交易策略的擬定、風險管理及事後檢討， 讓同學進一步強化模擬交易學習成果。由各隊的心得報告中可看出， 多數參賽同學對本次競賽體驗均表示獲益良多， 透過所學先擬定各式交易策略，同時不斷關注市場瞬息的變動， 再適當使用槓桿來驗證在校所學； 本次競賽同樣有許多非金融相關科系， 以及首次接觸期貨及選擇權等衍生性商品的同學參賽， 學習到與股票完全不同的操作邏輯， 也瞭解到風險控管及交易紀律的重要性。此外， 也藉由競賽的團隊報名機制， 各參賽隊伍在小組討論及交換彼此想法下， 各自建構發展出多元交易策略， 有主要以市場訊息面作為擬訂交易策略重要參考指標， 也有以技術指標如均線、KD作為參考原則；有採波段操作者， 亦有採當日沖銷不留倉策略；至於主要交易標的選擇， 有主要交易臺股期貨及小型臺指期貨， 也有隊伍交易盤勢主流有題材的個股期貨， 亦執行買進或賣出選擇權策略。

本次競賽採取由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的方式辦理， 競賽成績以「累積報酬率」及「夏普比率」兩項指標計算， 兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下， 能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。另為鼓勵學 生積極參與交易，學習期貨交易技能， 除頒發獎金予優勝隊伍及指導教授外，並設有好學獎，將於1月24 日在律師見證下，自符合抽獎資格參賽隊伍同學中隨機抽出50名， 每名可獲頒7-ELEVEN購物金500元。

期交所表示，本活動廣受大專院校師生支持肯定，明年將持續辦理， 並將不斷優化競賽，建議有志參賽的同學， 平時可於虛擬交易所常態環境多加練習， 累積實力後報名參賽一展所長。