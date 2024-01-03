台灣藝文饗宴！黃俊文與好朋友們室內樂音樂節　華麗陣容曝光

力晶2024藝文饗宴－NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節將於 1月4日至7日隆重登場。繼2023年初黃俊文室內樂音樂 節獲觀眾好評後， 今年小提琴家黃俊文再度為愛樂朋友規劃了五場更加盛大的音樂饗宴 ，他將分別攜手小提琴家林品任、中提琴家今井信子（Nobuko Imai）、大提琴家楊文信、鋼琴家阿萊西奧‧巴克斯（Ales sio Bax）、鋼琴家丁允晞，以及NSO音樂家群，呈現貝多芬、 聖桑斯、法朗克‧布瑞基、梅湘、巴哈、莫札特、 巴爾托克及布拉姆斯等經典。

執行長郭玟岑於今（3）日記者會表示，12/31剛結束跨年音樂會， 在享受維也納華爾滋之夜後， 隔天早上緊接著緊鑼密鼓的室內樂排練，再次向NSO最堅強的夥伴 們致上感謝。也非常感謝俊文花很多時間策劃，為NSO量身訂製室 內樂音樂節，去年是室內樂音樂節的第一屆，未來也會持續發展。N SO除了大型交響樂作品與大型歌劇， 參與室內樂的規模也越來越多元， 充分展現可以恢宏也可以細緻的一面。

小提琴家黃俊文表示，很高興又有機會可以分享第二屆的室內樂音樂節， 今年有四套節目五場音樂會。音樂家陣容包括了我非常景仰、 認識非常久的今井信子老師，上次來臺是11年前， 當時也是由我邀請她來參加我策畫的節目， 非常榮幸這次又能邀請她來到臺灣和我們一起演奏， 今年是她的八十大壽， 很感謝她花時間在她忙碌的演奏與教學行程中撥空。兩位鋼琴家阿萊西奧‧巴 克斯（Alessio Bax）與丁允晞（Lucille Chung），這次也帶來在臺灣非常少見到的曲子。

中提琴家今井信子表示，上次來到臺灣是十年前的事了， 與很多臺灣的學生與朋友們相聚，這種歡聚的感覺令我非常感動， 我很喜愛臺灣這塊土地，日本與臺灣很近， 可以感受到兩個國家的深厚友誼，很開心這次能夠再回到臺灣演出。

負責統籌策劃本次音樂節的小提琴家黃俊文於2015年獲得艾佛瑞 ‧費雪事業獎，2017年獲得林肯中心新銳藝術家獎。 華盛頓郵報在他甘迺迪中心的獨奏會後更評論他為「 具備著完美條件的藝術家，必定將有一番偉大的演奏生涯」。

近期除了於瑞士琉森音樂節及美國亞斯本音樂節的獨奏會首演， 黃俊文亦於美國維爾音樂節為小提琴家安‧蘇菲‧ 穆特代打演奏莫札特第四號小提琴協奏曲。黃俊文使用的琴為174 2年“維尼奧夫斯基”耶穌‧瓜內里名琴， 由史特拉底瓦里協會長期贊助出借。

日前於NSO服役完畢的知名小提琴家林品任將擔任1月4日、6（ 午場）及7日場次的小提琴演奏家。自榮獲美國「 印第安納波利斯國際小提琴大賽」金獎以來， 林品任持續在國際上享有盛譽。2022年06月於紐約卡內基音樂 廳舉行首演，獲得紐約樂評（New York Classical Review）高度讚賞。林品任的演出足跡遍及歐、美、亞洲， 定期與樂團在世界各地重要的場館合作演出。 他是林肯中心室內樂協會的成員， 與全球最優秀的演奏家們常態性合作， 在林肯中心以及美國各地和歐亞各國巡迴演出。

鋼琴家阿萊西奧‧巴克斯（Alessio Bax）結合了抒情風格與獨特洞見，再加上精湛的技巧，無疑「 躋身當今最傑出的年輕鋼琴家之列」（《留聲機雜誌》）。 他曾經在里茲和濱松等國際鋼琴大賽中奪冠， 並曾在全球各地與一百五十多個樂團和世界頂尖指揮家合作演出。自 2017年起，巴克斯擔任赭色大地之約音樂節的藝術總監， 那是在義大利托斯卡尼區歐奇亞谷地舉辦的夏日音樂節。此外， 他也經常在世界各地的藝術節登台。